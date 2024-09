Na esteira da confirmação da substituição de Daniel Ricciardo por Liam Lawson na RB, o piloto australiano de Fórmula 1 fez uma publicação no seu Instagram afirmando que carreira foi "selvagem, maravilhoso e uma jornada".

Em tradução direta, Ricciardo declarou: "Eu amei esse esporte a minha vida inteira. Foi selvagem e maravilhoso e tem sido uma jornada. Para os times e indivíduos que fizeram sua parte, obrigado".

"Para os fãs que amam o esporte às vezes mais do que eu, haha, obrigado. Ele sempre terá seus altos e baixos, mas tem sido divertido e, verdade seja dita, eu não o trocaria. Até a próxima aventura".

Os comentários do post estão lotados de mensagens de fãs, equipes, pilotos e outras personalidades do esporte comemorando os 14 anos de carreira de Fórmula 1.



George Russell disse: "Vou sentir saudades, cara!". Lewis Hamilton comentou que o piloto australiano é uma "lenda".

O piloto australiano esteve emocionado após o GP de Singapura, dando sinais de sua despedida. Na quinta-feira, foi confirmada a subsituição.

