A Fórmula 1 diz que sua decisão de seguir em frente com o GP da Arábia Saudita é baseada nas garantias que recebeu dos chefes de segurança em Jeddah.

Um ataque com mísseis a uma instalação de petróleo perto do circuito de Jeddah na tarde de sexta-feira, menos de uma semana após um ataque semelhante a alvos sauditas, provocou desconforto no paddock sobre os riscos potenciais do GP ser um alvo.

Os chefes da F1 realizaram uma série de reuniões ao longo de sexta-feira com as autoridades locais para esclarecer o que aconteceu nas instalações da Aramco, bem como entender melhor quais precauções de segurança foram adotadas no circuito de Corniche.

Após uma reunião preliminar com pilotos e chefes de equipe antes do segundo treino livre, o CEO da F1, Stefano Domenicali, organizou outra reunião na noite de sexta-feira ao lado do presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, para atualizar todos sobre a situação.

A reunião de 40 minutos terminou com um acordo entre os chefes das equipes de que a corrida poderia seguir em frente, com base nas promessas que a F1 havia recebido sobre segurança em Jeddah.

Falando à mídia imediatamente após a reunião, Domenicali deixou claro que a F1 estava levando a sério a situação de segurança – e recebeu garantias sobre proteção ao redor do local.

“Recebemos a total garantia de que, para o país, a segurança está em primeiro lugar, não importa a situação – a segurança tem que ser garantida”, disse.

“Eles [oficiais locais] estão aqui com suas famílias, na verdade aqui na pista, então eles têm todos os sistemas para proteger esta área, a cidade e os lugares que estamos indo.

“Então nos sentimos confiantes e temos que confiar na autoridade local a esse respeito. Portanto, é claro que iremos em frente com o evento.”

Sulayem acrescentou que os riscos de o evento ser atacado pelos houthis eram mínimos porque eles não visavam civis.

“Tivemos reuniões com o chefe de segurança, reuniões com chefes de equipes e reuniões com os pilotos”, disse Sulayem.

“E quem eles estão mirando? Eles estão mirando na infraestrutura, não nos civis e não na pista.

“É claro que verificamos os fatos com eles e tivemos a garantia de que este é um lugar seguro, todo o lugar será seguro e vamos continuar correndo.

“Com certeza todas as suas famílias estão aqui. Estamos apenas ansiosos, mas com a certeza de que nada vai acontecer.”

Os chefes das equipes expressaram seu apoio à decisão da F1 de seguir em frente com o evento depois, embora houvesse indícios de que nem todos os pilotos estavam confortáveis ​​com a decisão.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse à Sky: “Foi uma boa reunião. Os pilotos vão falar agora na reunião de pilotos e nós, os chefes de equipe, temos certeza de que estamos protegidos aqui. Este é provavelmente o lugar mais seguro que você pode estar na Arábia Saudita no momento. É por isso que estamos correndo”.

Questionado se o apoio ao evento foi unânime, Wolff disse: “Entre os chefes de equipe, sim”.

O chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, acrescentou: “Acho que o esporte tem que se unir coletivamente. Qualquer ato de terrorismo não pode ser tolerado e o esporte não deve ser intimidado em uma posição e uma situação como essa, simplesmente não é aceitável.

“Stefano e o presidente estão lidando com isso e houve todas as garantias dos organizadores e vamos correr”.

