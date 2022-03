Carregar reprodutor de áudio

O GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 está pronto para continuar, da ameaça de boicote dos pilotos na noite de sexta-feira.

Após um dia intenso desencadeado por um ataque com mísseis do movimento político armado Houthi (conhecido como Houthis) em uma instalação de petróleo perto da pista de Jeddah durante os primeiros treinos livres, o destino da corrida estava na balança em meio ao desconforto dos pilotos sobre a situação.

Durante longas conversas que se estenderam por mais de quatro horas, os pilotos conversaram com figuras seniores da F1 e chefes de equipe para expressar suas ansiedades sobre o assunto.

Primeiro, o CEO da F1, Stefano Domenicali, e o diretor de automobilismo da F1, Ross Brawn, foram convocados para a reunião dos pilotos, antes que os chefes das equipes fossem convidados a participar. Os chefes de equipe tiveram mais conversas de acompanhamento com Domenicali, enquanto os pilotos continuaram suas discussões que duraram até por volta das 2h20, no horário local.

E embora houvesse a possibilidade de os pilotos optarem por não competir por estarem descontentes com a situação, fontes com bom conhecimento das discussões dizem que no final, suas preocupações foram abordadas.

Não está claro exatamente quais garantias foram dadas aos pilotos e quais informações eles solicitaram, mas entende-se que os pilotos no final concordaram em correr.

As discussões sem precedentes com os pilotos ocorreram depois que Domenicali garantiu aos chefes de equipe sobre as garantias de segurança no local de Jeddah. Ele disse que a F1 estava feliz em continuar a corrida por causa das promessas feitas por autoridades sauditas.

“Recebemos a total garantia de que, para o país, a segurança está em primeiro lugar, não importa a situação – a segurança tem que ser garantida”, disse. “Eles [oficiais locais] estão aqui com suas famílias, na verdade aqui na pista, então eles têm todos os sistemas para proteger esta área, a cidade e os lugares que estamos indo.

“Então nos sentimos confiantes e temos que confiar na autoridade local a esse respeito. Portanto, é claro que iremos em frente com o evento.”

