Em meio à vitória de Max Verstappen no GP de Miami da Fórmula 1 no último domingo (07), um rumor se espalhou e ganhou força nas redes sociais, de que a Red Bull teria dado um 'tratamento de silêncio' a Sergio Pérez, sem passar informações sobre sua disputa contra o bicampeão. Mas afinal, o que há de real e o que é fake nessa história?

Devido a um erro na primeira saída e a batida de Charles Leclerc no final, Verstappen não conseguiu marcar uma volta rápida no Q3 do sábado, tendo que se contentar com a nona posição no grid de largada do domingo.

Com Pérez na ponta, o mexicano tinha chances de construir uma vantagem para neutralizar o ataque do holandês. Os dois apostaram em estratégias diferentes de pneus e isso fez a diferença. Pérez parou primeiro, deixando Verstappen na liderança. O bicampeão ficou na pista até a volta 46, quando finalmente entrou para a troca de pneus.

Mais ou menos neste momento da corrida, o comentarista da Sky Sports F1, Anthony Davidson, achou estranha a falta de comunicação entre a Red Bull e o mexicano pelo rádio:

"É estranho ouvir o rádio de Pérez. Eles não falaram nada para ele sobre a luta com Verstappen. Enquanto do lado de Verstappen, as atualizações são constantes. Ouvimos isso várias vezes, checando a diferença relativa entre os dois. Pérez está ali guiando às cegas, de certo modo. É estranho. O rádio dele está bem quieto".

A observação de Davidson rapidamente repercutiu pelo paddock, e Christian Horner, chefe da Red Bull, rebateu a alegação após o fim da corrida.

"Ambos sabiam da diferença, os 20 segundos para o pit stop. A diferença era de 19s8 e Checo tinha essa informação por quatro ou cinco voltas, então ele sabia dos números. Ele obviamente estava olhando para a diferença de Max no volta a volta, o que ele teve em todas as voltas. Ele só tinha que tirar um número a partir do outro e ele sabia exatamente onde que Max estava".

Em meio ao debate nas redes sociais, o engenheiro "Dr_Obbs", apresentador do podcast Tech Heads F1, fez uma thread no Twitter descrevendo as conversas entre Pérez e seu engenheiro, Hugh Bird.

Obbs mostra que Pérez questionou e foi informado por Bird (HB nos tweets) sobre o comparativo de voltas entre ele e Verstappen desde o momento em que o mexicano saiu dos boxes após sua troca de pneus, falando ainda sobre formas de melhorar o tempo de volta.

Volta 27, HB diz a SP "a volta de Max é 31s9, 26 voltas concluídas, 31 restantes". SP fez 31s58 na volta 26. Na volta 27, HB entra no rádio e diz ao SP onde ele está perdendo tempo e como ele pode melhorar nas curvas 14 e 15. Isso segue volta a volta, com HB atualizando a cada volta sobre MV.

Volta 29, HB diz a Checo onde ele está perdendo tempo no segundo setor em relação a Max. Depois ele pergunta a Checo 'Qual a sua limitação no setor 2?'. SP responde 'tração'. Volta 29, HB vai ao rádio enquanto SP está no setor 3 e diz, 'o segundo setor foi melhor'.

Mesmo após ser ultrapassado por Verstappen, Bird segue dando a Pérez dicas sobre como melhorar seu tempo de volta, corroborando com o que foi defendido por Horner e minimizando a acusação de Davidson na transmissão britânica.

Volta 41, HB diz a SP 'Max está tirando o pé, há uma margem para ir adiante'. No começo da volta 47, HB diz a SP 'Max parou. Espere ele cerca de 1s atrás'. Volta 48, HB dá a Checo o tempo de MV '1 segundo, ajuste o diferencial, pode ajudar no S2'.

Com a vitória de Verstappen, o holandês chega a 119 pontos no Mundial, contra 105 de Pérez após as cinco etapas iniciais da temporada 2023.

