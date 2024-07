Depois do resultado não satisfatório no GP da Hungria, Max Verstappen e a Red Bull enfrentam uma decisão difícil para o fim de semana de Fórmula 1 na Bélgica. O piloto deve receber uma penalidade por exceder o limite de trocas de motores de 2024 neste fim de semana, após a falha que aconteceu no Canadá.

O chefe de equipe Christian Horner disse que é “inevitável que teremos que usar o próximo motor em algum momento”. A preocupação vem após de uma falha no motor do tricampeão mundial no GP do Canadá, que forçou a equipe a fazer a primeira troca. A Honda, fornecedora oficial do composto, temia que a unidade de combustão tivesse sido gravemente danificada.

Apesar da notícia, a Red Bull ainda não confirmou se Verstappen fará a troca do motor de combustão interna e, assim, evitaria exceder o limite previsto pela FIA, Federação Internacional de Automobilismo.

É importante ressaltar que o piloto holandês também foi penalizado nas últimas duas provas belgas. Em 2022, ele largou da sétima fila após trocar partes de seu carro, mas conseguiu alcançar o pódio após oito voltas, conseguindo ultrapassar Sergio Pérez e a Ferrari de Carlos Sainz.

Já em 2023, Verstappen saiu do sexto lugar após precisar de uma caixa de câmbio extra. O piloto precisou lutar contra Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Pérez após Oscar Piastri e Sainz terem se enroscado na primeira volta.

Para a nova corrida na Bélgica, a Red Bull deve voltar com o visual do RB20 pré-GP da Hungria em termos de sidepod e a tampa do motor. Horner confirmou que o “carro terá especificações diferentes novamente para o próximo fim de semana” dado os níveis mais baixos de dowforce requeridos na pista belga.

A última vitória de Max foi no GP da Espanha, há três rodadas. O piloto confessou que “estava pensando sobre” as dificuldades e preocupações que a Red Bull enfrenta contra a McLaren.

Com essa questão em consideração, a equipe pode tentar contornar a necessidade de trocar o composto do carro de Verstappen, já que o piloto está atrás de Lando Norris por apenas 76 pontos, diferente da tabela de pontos de 2022 e 2023.

