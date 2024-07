Conheça a vida de Oscar Piastri, último vencedor na Fórmula 1

O GP da Hungria surpreendeu não apenas pelas mensagens controversas no rádio da McLaren e Red Bull, mas também pelo resultado e vitória de Oscar Piastri, piloto que vem chamando a atenção desde que entrou para o grid de Fórmula 1 em 2023.

O australiano foi alvo de polêmicas em 2022, quando a Alpine entrou na batalha para conseguir assinar com o vencedor da Fórmula 2 daquele ano. Porém, Piastri escolheu ignorar a equipe francesa e partiu para a McLaren, para ser parceiro de Lando Norris e substituir Daniel Ricciardo.

Oscar demorou apenas dois anos e 35 GPs para subir ao pódio no lugar mais alto pela primeira vez e se tornou o primeiro piloto nascido depois dos anos 2000 a se consagrar como vitorioso na F1.

Piastri chegou à categoria para desafiar Norris e, ao longo dos 18 meses que defendeu a equipe britânica, conseguiu tirar o colega de sua zona de conforto, sempre impondo boas disputas em pista.

Desta maneira, para relembrar toda a carreira do australiano, que se mudou para Inglaterra aos 14 anos, o Motorsport.com separou algumas características e histórias da vida de Oscar Jack Piastri.

O piloto tomou a decisão de deixar a Austrália quando era muito novo, aos 15 anos, ele decidiu se mudar para a Inglaterra e continuar perseguindo o sonho de chegar à maior categoria do automobilismo.

“Eu me mudei com o meu pai pelos primeiros seis meses e eu tinha quase 15 anos. Isso foi em janeiro e, em julho ou agosto, ele disse: Eu vou voltar para a Austrália para viver com o resto da nossa família. Você pode voltar comigo ou ficar aqui, mas você irá para um internado”, contou Piastri em entrevista ao Motorsport.com.

Foi uma decisão difícil para o jovem piloto, mas ele contou que estava animado com as corridas na Europa e decidiu ficar para tentar seguir seus sonhos. Mesmo estando em um dos grids mais concorridos do automobilismo, Oscar mantém sua vida pessoal longe dos holofotes e prefere dessa maneira, apesar de não ser algo comum no esporte.

“Pilotar é o que eu realmente gosto”, declarou. “Eu fiz algumas coisas fora a F1, mas eu tento ter os melhores resultados possíveis, então eu não quero ficar distraído de qualquer forma”.

Oscar Piastri, McLaren F1 Team Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

É importante ressaltar que Piastri entrou na F1 para substituir Daniel Ricciardo na McLaren e o acordo foi fechado próximo ao fim da temporada de 2022. À época, existiu uma grande polêmica envolvendo as negociações que o piloto também mantinha com a Alpine, já que fazia parte da academia de pilotos da equipe.

Oscar estava cotado para substituir Fernando Alonso, que tinha firmado contrato com a Aston Martin. A equipe francesa chegou a anunciar a contratação de Piastri, porém o australiano usou as redes sociais para negar que já tinha tomado uma decisão definitiva.

Pouco tempo depois, o jovem piloto foi confirmado como substituto de Ricciardo, o que também gerou polêmica, já que o contrato do antigo companheiro de equipe de Norris estava ativo e Zak Brown, chefe da McLaren, escolheu quebrar o acordo e pagar a multa de 18 milhões de dólares.

“Ter a experiência de uma temporada completa pela primeira vez, eu não quis me cansar com nada extracurricular. E quando você amadurece, eu acho que você também tenta encontrar coisas que você gosta além da F1”.

Além de ter tido bons resultados em 2023, Piastri também tem Mark Webber como seu gestor. O ex-piloto de Fórmula 1 tem sido um bom conselheiro para o australiano, o que o ajuda a ter uma visão mais experiente da categoria.

“Eu já li o livro dele, então é cativante tê-lo por perto e por ele está sendo capaz de me guiar. Especialmente quando eu cheguei à Fórmula 2, eu precisava passar por aquilo rapidamente se quisesse chegar à F1. Mas não foi tão extremo como com o Mark, já que ele teve que evoluir de maneira complicada para chegar à F1”.

Mark Webber, Oscar Piastri and Ann Webber Photo by: Uncredited

O nome de Piastri está se tornando cada vez mais comentado na categoria, seguindo os mesmos passos de Lando Norris, principalmente após sua vitória na Hungria. Porém, o piloto é conhecido por ser mais introvertido, apesar de estar “tentando balancear” sua maneira de viver e as exigências do esporte.

“Os torcedores são o que fazem qualquer esporte possível, então ter um tempo com eles e expressar a minha gratidão por eles é muito importante. Mas também lembrar que esse é o meu trabalho, pode ser difícil balancear às vezes. Eu não posso dizer que é muita loucura, mas não há muitos lugares que você pode ir sem ser reconhecido”.

Oscar Piastri, McLaren signs an autograph for a fan Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Eu não sou um robô"

Para além dos resultados de Oscar, sua personalidade também tem chamado a atenção, uma vez que o piloto se mostrou bastante distante e raramente expressa suas emoções de maneira exagerada. Até mesmo durante sua vitória na Hungria, Piastri foi muito controlado no rádio e durante o pódio.

“Eu acho que é natural para mim, mas também tem sido um esforço consciente. Eu sei que pareço muito calmo, mas eu não sou um robô. Eu também tenho altos e baixos”.

O piloto também declarou que prefere manter as emoções controladas para que assim consiga ter consciência do que está fazendo e das decisões que toma dentro de pista, visando evitar erros que possam custar a corrida.

“Eu, provavelmente, fico do lado das pessoas que preferem as coisas mais tranquilas. Então, eu penso que é preciso apenas achar o balanço certo e o que funciona para você”.

Sobre a falta de emoção em alguns de seus rádios, Piastri teve um pouco mais de humor ao declarar que muitas vezes fala coisas sem apertar o botão de comunicação com a equipe.

“Sim, há um botão de rádio, mas você também pode falar coisas sem apertar o botão...”

Oscar Piastri, McLaren F1 Team Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Vitória da Hungria não irá mudá-lo?

Piastri conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1 no último fim de semana durante o GP da Hungria, depois de fazer uma bela largada e conquistar a ponta, ficando à frente do companheiro de equipe Lando Norris. Apesar disso, o piloto não acredita que tal fato deva mudar seu comportamento.

Apesar de já estar guiando um dos carros da McLaren há quase dois anos na Fórmula 1, Oscar contou que ainda há momentos que ele não consegue acreditar em sua conquista.

“Quando você está no auge da temporada, isso se torna normal e você acaba esquecendo um pouco. Mas, recentemente, eu tive um momento que eu me lembrei que vim do outro lado do mundo, corri de kart, e agora ando nas ruas de Mônaco sendo um piloto de F1. Foi um momento bem legal”.

O piloto também confessou que se sentiu muito sortudo quando notou o lugar que alcançou tendo apenas 23 anos, sendo um dos poucos jovens que conseguiu passar por todas as dificuldades e chegar à Fórmula 1.

“Vir da Austrália, com a diferença de tempo e estando longe, eu, provavelmente, passei seis ou sete meses com a minha família nos últimos oito anos. Mas o fato de que minhas decisões difíceis e sacrifícios valeram a pena e agora eu faço o que eu gosto, isso certamente faz todo o resto mais fácil”.

"Mesmo com uma vitória, sim, eu vou aproveitar muito isso por algum tempo depoais, mas eu acho que é natural para mim - e a maioria dos pilotos - que nós sejamos super críticos. Nós sempre pensamos no que poderíamos ter feito melhor, mesmo se ganharmos".

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1st position, leaves the podium with his trophy and Champagne Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

