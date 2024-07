A Red Bull acha que é "besteira" sugerir que as frustrações de Max Verstappen no GP da Hungria de Fórmula 1 podem estar ligadas ao fato de ele ter corrido até as 3h da manhã no sábado à noite no simulador.

Verstappen foi criticado por seu tom agressivo durante a corrida em Hungaroring, quando repetidamente atacou seu pit wall por causa da estratégia ruim e da falta de ritmo do carro.

Questionado após a corrida sobre sua resposta aos críticos que disseram que ele foi longe demais em sua linguagem agressiva, um Verstappen desafiador disse: "Todos eles podem se f***der".

A natureza da raiva de Verstappen na corrida ocorreu depois que ele foi visto participando de uma corrida virtual às 3h da manhã no sábado à noite, o que levou alguns a sugerir que ele não estava tão bem descansado quanto deveria.

Mas isso é algo que a Red Bull não acredita que tenha contribuído para o que aconteceu - e insiste que Verstappen sabe exatamente o que precisa fazer para estar em sua melhor forma.

Helmut Marko, consultor de automobilismo da Red Bull, disse: "Ele ficou ainda mais tempo acordado em Imola e venceu a corrida. Max tem um ritmo diferente do meu ou de outras pessoas e a hora em que ele foi dormir não é nada fora do comum para ele."

"Ele nem sequer acordou às dez horas em Zandvoort quando os helicópteros sobrevoaram seu motorhome. Ele cumpriu sua cota de sono. Ele dormiu como sempre. Isso é besteira".

O chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, disse: "Acho que as pessoas tiram conclusões, mas Max sabe o que é necessário e confiamos em seu julgamento sobre isso."

"Ele sabe o que é preciso para pilotar um carro, vencer corridas e ser campeão mundial. E, como equipe, sempre trabalhamos como uma equipe e qualquer discussão sobre como melhorar não será feita pela mídia."

Mas, embora não tenha se alarmado com os feitos de Verstappen antes da corrida, a Red Bull sugeriu que talvez haja necessidade de algumas discussões nesta semana para tratar de suas reclamações pelo rádio.

Max Verstappen, Red Bull Racing, na coletiva de imprensa da classificação Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Marko sugeriu que fazia sentido deixar a poeira baixar um pouco antes de a equipe discutir o assunto a portas fechadas.

"Vamos nos certificar de que tudo seja adiado", disse ele. "Quanto mais tempo houver entre as reuniões individuais, melhor será."

Horner disse que qualquer conversa sobre as mensagens de rádio não seria feita em público, pois ele também esclareceu que um comentário que o engenheiro de Verstappen, Gianpiero Lambiase, fez sobre ser "infantil" era sobre outros pilotos.

"GP, naquele momento, não estava se referindo a Max", acrescentou Horner. "Acho que ele estava se referindo a outras pessoas no rádio reclamando de penalidades. Portanto, não acho que a referência de GP naquele momento tenha sido em relação a Max."

"Outros obviamente [querem que os rivais recebam] penalidades, porque obviamente os comissários também estão ouvindo o rádio. Mas veja, eles estão juntos há oito anos e há coisas que poderíamos ter feito melhor na corrida de hoje, mas é algo sobre o qual falaremos como equipe."

Horner acrescentou: "Acho que todos percebem que precisamos encontrar mais desempenho. E todos estão trabalhando duro para fazer isso. Portanto, teremos qualquer discussão a portas fechadas."

O GP da Hungria, com Piastri x Norris x Verstappen x Hamilton! PETECOF e MOTTA debatem



Podcast Motorsport.com debate chances dos brasileiros no grid titular da F1 e Norris x Verstappen

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo