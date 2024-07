A continuação de Sergio Pérez no assento da Red Bull na Fórmula 1 ainda não está definido, apesar do piloto ter conseguido se manter na zona de pontuação no GP da Hungria no último final de semana.

Christian Horner, chefe do time, reconheceu que esta foi a corrida mais sólida do mexicano desde sua desempenho no GP da China em abril. É importante lembrar que Pérez terminou em sétimo, após começar em 16°, na Hungria.

Mesmo com o resultado positivo e a soma de pontos, este é o segundo fim de semana que o piloto mexicano não consegue avançar para o Q2 devido a uma batida. Horner está convencido de que a Red Bull precisa de um companheiro de equipe para Max Verstappen que consiga o acompanhar nos resultados.

“Sim, isso é algo que precisa mudar”, o chefe de equipe declarou, se referindo aos resultados de Pérez.

Apesar de reconhecer que a posição de Sergio foi positiva na Hungria, o chefe da Red Bull disse que o piloto precisa mostrar maior desempenho nas próximas etapas e, só assim, poderá manter sua posição dentro da equipe.

“Ele precisa ganhar confiança com essa corrida. Se ele tivesse se qualificado em uma posição melhor, poderíamos ter visto mais competição em pista”.

Helmut Marko também declarou que a definição de quem irá ocupar o segundo assento da Red Bull será feita após o GP da Bélgica no próximo fim de semana.

“Pérez teve uma boa corrida e a estratégia funcionou bem”, declarou o conselheiro da equipe ao ORF. “Nós seguiremos nossa decisão. Na segunda-feira, depois de Spa, eu vou viajar para a Inglaterra e discutir os procedimentos com Horner”.

Pérez reconheceu que a batida durante a qualificação da Hungria não foi positiva, mas o fato de ter conseguido se recuperar em pista lhe deu um pouco mais de confiança para as próximas etapas.

“Eu acho que preciso ver o lado positivo. Nós tivemos uma sexta-feira forte, nós tivemos uma corrida forte, tínhamos ritmo, então foi positivo”.

Na sequência, o piloto ainda disse que acredita que conseguirá recuperar o ritmo satisfatório nas próximas corridas.

“De resto, eu tenho certeza que posso lidar. É só questão de tempo. A coisa mais importante é que o ritmo está lá, e eu realmente espero isso na Bélgica, eu estarei lutando pelo pódio”.

Pérez ainda classificou a batida na qualificação da Hungria como “má sorte” e disse que isso “poderia ter acontecido com qualquer um”.

“Eu acho que nós estávamos acelerando no momento errado, mas isso poderia ter acontecido com qualquer um. Eu acho que é isso. Eu irei aprender com esses erros, mas eles podem acontecer com qualquer um. Então, é abaixar a cabeça, como eu disse, a coisa mais importante é que o ritmo está lá.”

