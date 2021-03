A Red Bull chega à temporada de 2021 da Fórmula 1 com muita expectativa de que poderá bater de frente com a Mercedes. E após o lançamento do RB16B na manhã desta terça (23), o chefe da equipe, Christian Horner, disse que a equipe espera ter resolvido um problema que foi visto ao longo de 2020: as rodadas dos pilotos. Para isso, a Red Bull teve que lidar com um erro de alinhamento do carro e no trabalho do túnel de vento.

A expectativa da equipe é que esse trabalho tenha corrigido a anomalia que atrapalhou o seu progresso na primeira parte da temporada. As rodadas de Verstappen e Albon com o RB16 eram comuns na pré-temporada no ano passado, e eram frequentes também após o início do campeonato.

Inicialmente, a equipe atribuiu as rodadas aos pilotos buscando o limite do carro, antes de aceitar que havia algum problema aerodinâmico após algumas etapas da temporada 2020.

A abordagem da Red Bull de trazer pacotes de atualização ao RB16 ao longo da temporada ajudou a reduzir a diferença para a Mercedes, e Horner espera que essa decisão traga recompensas com o RB16B em 2021, além dos esforços empregados para resolver o problema já no estágio de projeto do carro.

"Demos o nosso melhor para entender porquê sofremos com a correlação no começo do ano passado", disse Horner ao Motorsport.com. "Com a temporada iniciada, comparamos com nossas ferramentas de simulação e tanto o túnel de vento quanto outros mostraram que havia algo de errado".

"Aprendemos muito ao longo de 2020. E, logicamente, o desafio agora é aplicar isso para 2021".

Quando perguntado se a Red Bull lidou completamente com o problema de correlação, Horner respondeu: "Não sei. Temos que esperar para ver o carro na pista!".

"Acho que aprendemos muito ao longo do ano passado, e acho que um pouco disso tem a ver com a complexidade do nosso túnel de vento, que tem certas limitações. Então sim, só vamos entender o nível do nosso progresso a partir do Bahrein".

No final do ano passado, Verstappen expressou sua frustração com o fato de que a Red Bull "era muito dependente de tempo de pista" com as novas peças e que "precisavam encontrar um modo de garantir que o que sai do túnel de vento funcione automaticamente no carro, colocando-os imediatamente na direção correta".

Em resposta a esses comentários, Horner disse que, para ele, a Red Bull "teve uma boa taxa de acerto" com as atualizações.

"Quando introduzimos algo novo ao carro, ele tende a ficar no carro. E, logicamente, você não tem mais o benefício dos testes, então você tem que testar esses componentes nos finais de semana de corrida ou no virtual".

"Acho que saímos pela tangente no começo do ano. E conseguimos recuperar a direção ao longo de 2020. E claro, vamos buscar aprender o máximo possível para a temporada de 2021".

