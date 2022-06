Carregar reprodutor de áudio

Fora da disputa do título da Fórmula 1 pela primeira vez em anos (pelo menos por enquanto), Lewis Hamilton revelou que, se fosse um simples torcedor do esporte, apoiaria Charles Leclerc e a Ferrari na temporada 2022.

Apesar de matematicamente seguir vivo na luta pelo título, a velocidade da Mercedes ainda o deixa longe de lutar por vitórias, enquanto a distância para Max Verstappen e a Red Bull segue aumentando a cada prova.

Com isso, a disputa parece cada vez mais fechada entre Red Bull e Ferrari, com Leclerc e Verstappen polarizando a briga, apesar de Carlos Sainz e Sergio Pérez também estarem dispostos a se enfiar no meio. E em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera, Hamilton foi questionado sobre quem ele vê levantando o título no fim do ano.

"Então quer dizer que vocês já nos descartaram", disse Hamilton brincando. "Vocês não deveriam nos subestimar. Na verdade, neste momento, a Ferrari é mais forte na classificação enquanto a Red Bull vence nas corridas. Mas tudo muda de uma corrida para a outra. Na Ferrari, já foi provado que eles podem construir bons carros, e Charles é muito forte".

"Não sou capaz de prever quem levará no final. Mas se estivesse no pódio, em pé no meio da torcida, gostaria de ver Charles. Sou torcedor da Ferrari".

Ao ouvir isso, o jornalista não deixou de perguntar a Hamilton o que acharia de passar pelo time italiano antes do fim de sua carreira.

"Vê o que está escrito aqui?", disse Hamilton, apontando para uma de suas tatuagens. "Lealdade. Claro, teria sido muito bonito correr pela Ferrari pelo menos uma vez na minha carreira, mas a vida não é assim".

"E a Mercedes se converteu em uma família para mim. Sempre serei um piloto da Mercedes, assim como foi Stirling Moss", finalizou Hamilton, que tem contrato com a equipe alemã até o fim do próximo ano".

Veja o RISCO que a Ferrari corre contra a RED BULL em 2022 e saiba por que a RBR está OTIMISTA na F1

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #181 – O que novo carro da F1 tem de melhor e pior até agora?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: