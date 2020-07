Após a classificação para o GP da Áustria de Fórmula 1, Lewis Hamilton foi chamado pela direção de prova devido a duas possíveis violações durante o treino, entre elas não reduzir a velocidade em um trecho com bandeira amarela. Hamilton foi inocentado inicialmente, mas a história não acabou por aí. A Red Bull entrou com um pedido de revisão e, com isso, Hamilton não largará mais em segundo, mas sim em quinto.

A Red Bull entrou com um pedido de revisão da decisão de não punir Hamilton emitida pela direção de prova na manhã deste domingo, cerca de duas horas antes do início da prova.

Na volta em questão, Hamilton melhorou seu tempo de volta em um décimo apesar das bandeiras amarelas. A direção descobriu que ele havia recebido informações conflitantes, com os painéis luminosos mostrando a luz verde no lugar da amarela. Com isso, a direção decidiu que o piloto não teve culpa.

Mas após o pedido da Red Bull, a decisão passou por uma revisão que foi feita uma hora antes do início da prova na Áustria. Os dois lados foram ouvidos e a equipe austríaca apresentou novas provas, elemento obrigatório para uma revisão do tipo. A decisão final acabou sendo diferente da de ontem: Hamilton foi punido com três posições no grid de largada.

Na coletiva de imprensa após a classificação, Hamilton explicou que não viu as bandeiras amarelas devido à escapada de Bottas.

"Eu vim pela curva, comecei a acelerar e só achei que Valtteri teria perdido a linha e voltado à pista mais a frente. Eu estava olhando na pista procurando por brita e um carro, mas não havia nada ali, então eu segui".

"Aí que eu vi o que estava acontecendo. Acho que foi na altura da curva 6, Valtteri estava muito à esquerda. Tudo aconteceu muito rápido e tinha muita poeira envolvida".

Com a revisão do veredito de ontem, Hamilton perdeu três posições no grid de largada e sairá em quinto na corrida, que começa daqui a pouco. Verstappen ocupará a segunda posição ao lado de Bottas.

