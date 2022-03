Carregar reprodutor de áudio

Em uma manhã movimentada no Bahrein, Sergio Pérez colocou a Red Bull na ponta da penúltima sessão da pré-temporada da Fórmula 1, fazendo o melhor tempo dos testes no Sakhir até aqui.

O mexicano terminou a última manhã de testes com 01min33s105, tendo em segundo Guanyu Zhou, com 01min33s959 e Pierre Gasly fechando o top 3, com 01min34s865, todos feitos com o C4. Carlos Sainz foi o quarto e Fernando Alonso o quinto.

Foram escalados para a última manhã da pré-temporada Sergio Pérez (Red Bull), Guanyu Zhou (Alfa Romeo), Pierre Gasly (AlphaTauri), Carlos Sainz (Ferrari), Fernando Alonso (Alpine), Lando Norris (McLaren), Nicholas Latifi (Williams), Lance Stroll (Aston Martin), Lewis Hamilton (Mercedes) e Kevin Magnussen (Haas).

Norris completará a pré-temporada toda a bordo do MCL36, já que Daniel Ricciardo, que não estava se sentindo bem desde a quarta-feira, anunciou na sexta que testou positivo para Covid-19. Resta agora a dúvida se o australiano estará liberado e em forma para disputar o GP na próxima semana.

Com apenas oito horas restantes na pré-temporada do Bahrein, a sessão foi movimentada desde o começo. E foi Norris quem abriu as voltas cronometradas do dia, marcando 01min38s812, sendo desbancado por Hamilton alguns minutos depois com 01min36s217. Os tempos foram caindo com o passar dos minutos.

Assim como ontem, a Haas teve autorização para entrar na pista mais cedo, ajudando a compensar as quatro horas perdidas na quinta-feira devido ao atraso na chegada do frete ao Bahrein. Na sexta, isso permitiu que Magnussen entregasse uma volta voadora após o fim do dia para terminar como o mais rápido.

Mas, apesar de tudo, a Haas não teve a manhã das mais tranquilas, com Magnussen passando um tempo na garagem enquanto a equipe resolvesse um vazamento no carro.

E falando em problemas, a McLaren chegou ao sábado com a esperança de deixar um no passado. Os novos componentes do freio dianteiro finalmente chegaram do Reino Unido e foram instalados no carro a tempo da sessão desta manhã.

Entre as novidades do dia que chamaram a atenção estão os novos sidepods da Red Bull, com curvas mais pronunciadas, mas não tão radicais quanto a atualização da Mercedes.

No final, foi Sergio Pérez quem terminou na ponta, marcando 01min33s105 com o composto C4, sendo o melhor tempo da pré-temporada até aqui. Em segundo, ficou Guanyu Zhou com a Alfa Romeo, graças a uma volta em 01min33s959. Pierre Gasly foi o terceiro com a AlphaTauri, fazendo 01min34s865, todos com o C4.

Carlos Sainz, quarto colocado, foi o primeiro a fazer sua melhor volta com o C5: 01min34s905. Já Fernando Alonso fechou o top 5 com 01min35s328. Lando Norris, Nicholas Latifi, Lance Stroll, Lewis Hamilton e Kevin Magnussen completaram o top 10.

Em termos de voltas, foi Gasly quem mais andou nesta manhã, com 91 giros, seguido de Zhou com 82 e Hamilton com 78. Na ponta inferior da tabela, Magnussen andou apenas 38 voltas enquanto Norris deu 39.

O grid volta à pista do Bahrein logo mais, a partir das 9h, para a última sessão da pré-temporada da Fórmula 1 2022. A íntegra da sessão será exibida pelo F1TV, enquanto o Bandsports transmite as duas horas finais, a partir das 11h.

No Motorsport.com, você acompanha toda a ação da pré-temporada em nosso Tempo Real e na cobertura completa no site e nas redes sociais, além de uma análise no final de cada dia em nosso canal no YouTube e nas principais plataformas de podcast!

Confira o resultado da manhã final no Bahrein:

Perez, Red Bull, 1m33.105s, C4, 43 Zhou, Alfa Romeo, 1m33.959s, C4, 82 Gasly, AlphaTauri, 1m34.865s, C4, 91 Sainz, Ferrari, 1m34.905s, C5, 68 Alonso, Alpine, 1m35.328s, C4, 54 Norris, McLaren, 1m35.504s, C4, 39 Latifi, Williams, 1m35.634s, C3, 73 Stroll, Aston Martin, 1m36.029s, C3, 53 Hamilton, Mercedes, 1m36.217s, C5, 78 Magnussen, Haas, 1m38.616s, C2, 38

