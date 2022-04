Carregar reprodutor de áudio

A Red Bull precisa reduzir o peso de seu carro de Fórmula 1 - RB18 - se quiser continuar lutando na frente do pelotão nesta temporada, de acordo com o conselheiro Helmut Marko. Os novos regulamentos técnicos para 2022 resultaram em um aumento de massa de 752kg para 795kg, causado pelas novas rodas de 18 polegadas e recursos de segurança aprimorados no chassi.

No entanto, as equipes têm lutado para atingir a meta mínima, em parte devido ao uso de peças padrão mais pesadas do que o esperado, como calotas. Isso fez com que alguns recorressem à remoção de tinta de suas pinturas em uma tentativa de 'emagrecer' a máquina.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse no Bahrein que seu "melhor palpite" era que tanto sua equipe quanto a Red Bull eram "provavelmente os mais acima do peso" dentre os dez melhores carros.

Depois de perder para Charles Leclerc, da Ferrari, em Sakhir, Max Verstappen marcou a primeira vitória do ano de sua equipe na Arábia Saudita no fim de semana passado, depois de ver o companheiro de equipe Sergio Pérez garantir a pole position.

Apesar disso, Marko reconheceu que o RB18 estava com excesso de peso e que precisava se concentrar em reduzir esse número para permanecer competitivo na frente, dada a notável vantagem da Ferrari.

Segundo o austríaco, o desafio adicional que a Red Bull enfrenta para reduzir a massa é o teto orçamentário, que limita as áreas de foco.

"É muito mais difícil perder peso por causa do limite de custos", disse ele em entrevista exclusiva à Formel1.de. "Você precisa calcular com mais precisão onde o progresso técnico, a redução de peso e a confiabilidade [podem ser encontradas], ou seja, precisa do foco certo."

"Uma coisa é clara: você certamente não será capaz de pilotar na frente do pelotão nesta temporada se estiver acima do peso."

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, the rest of the team celebrate their Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

As equipes estão limitadas a gastar no máximo US$ 140 milhões (cerca de R$ 658 milhões) nesta temporada, trazendo um desafio especial à Red Bull, Ferrari e Mercedes, as três maiores operações da F1.

As duas primeiras estabeleceram o ritmo inicial nesta temporada, marcando uma vitória cada, mas a taxa de desenvolvimento será maior do que o normal sob os novos regulamentos.

Uma equipe que já está perto do peso mínimo é a Alfa Romeo, que teve um começo de campeonato competitivo e conquistou dois pontos no Bahrein.

Questionado se acreditava que a escuderia suíça tem o único carro sem excesso de peso atualmente, Marko respondeu: "Pela informação que temos, e especialmente como eles foram veementemente contra o aumento de peso, é seguro assumir que sim".

"Supostamente, eles também têm uma distância entre eixos mais curta. Não posso julgar, mas junto ao motor Ferrari, isso explicaria o desempenho que eles têm atualmente."

GP TRADICIONAL vai SAIR da F1 por VEGAS; veja como 3ª prova nos EUA impacta calendário de 2023

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #170 – Leclerc x Verstappen tem potencial para ser novo Verstappen x Hamilton?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: