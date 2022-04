Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Haas na Fórmula 1, Gunther Steiner, não acredita que Mick Schumacher perderá a confiança depois do grande acidente sofrido na classificação do GP da Arábia Saudita, que o forçou a perder a corrida. O alemão perdeu o controle de seu carro na curva 12 - de alta velocidade - durante o Q2 e bateu forte na barreira de proteção. Ele não sofreu ferimentos sérios, mas foi descartado da prova.

Foi um revés para o jovem piloto, que registrou o melhor resultado da carreira na abertura da temporada, no Bahrein, com um 11º lugar e agora está lutando por seus primeiros pontos na categoria graças à melhora de sua equipe.

Steiner tem certeza de que a confiança de Schumacher não será abalada pelo acidente e o apoiou na recuperação em meio à crescente competição por pontos.

"Eu não acho que ele vai perder a confiança", disse o chefe da Haas. "Obviamente, agora a meta é um pouco mais alta do que antes. No ano passado, não havia dúvida, nós lutávamos para ser 19º e 20º. Consistentemente, a propósito."

"Este ano, achamos que é uma coisa boa para ele [ter mais pressão]. Porque você precisa aprender isso. Eu continuo dizendo que quanto mais alto você sobe, mais rarefeito o ar fica. E há de se lidar com isso."

"É parte de ser um piloto de F1. Gerir a pressão que há em qualquer esporte de alto nível ou posição de gestão. Se você não gosta disso, saia e faça outra coisa."

Steiner crê que analisar a causa do acidente com Schumacher será fundamental para ajudá-lo a entender o que aconteceu e garantir que sua confiança não seja prejudicada.

"Precisamos conversar sobre isso, mas acho que ele precisa entender, porque não pilotamos o carro", comentou. "Eu acho que [precisamos] comparar os dados com os de Kevin [Magnussen]. Ele se esforçou demais? Eu não sei o que foi. O pneu não estava quente o suficiente? Vamos descobrir."

"Então, eu acho que é apenas sobre voltar ao carro e ganhar essa confiança novamente."

A Haas já marcou mais pontos em 2022 do que nas duas temporadas anteriores combinadas, graças aos dois top 10 consecutivos de Magnussen no Bahrein e na Arábia Saudita.

A equipe optou por não desenvolver o carro de 2021 para focar totalmente nos novos regulamentos, e também se beneficiou de um grande passo à frente com a unidade de potência da Ferrari.

