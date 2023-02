Carregar reprodutor de áudio

A Red Bull vai correr com pinturas desenhadas por fãs para as três corridas de Fórmula 1 nos Estados Unidos este ano.

A equipe realizou o lançamento do carro da temporada de 2023 em Nova York nesta sexta-feira, uma decisão que reflete o crescimento da categoria nos Estados Unidos e a importância do mercado.

Mas, como parte do anúncio, Christian Horner revelou que a equipe estava preparada para realizar uma competição chamada 'Make Your Mark', convidando os fãs a projetar diferentes pinturas para as corridas em Miami, Austin e Las Vegas.

Horner explicou que as inscrições seriam julgadas por um painel antes que o vencedor fosse anunciado, recebendo a honra de seu design correndo no RB19 para uma corrida.

"Trata-se de envolver os fãs no design e na aparência do carro", explicou Horner. “Para as três corridas nos Estados Unidos que temos este ano, pela primeira vez, vamos envolver os fãs para criar a pintura para essas três corridas.

“Vai ser uma competição, é uma grande oportunidade e pensamos muito sobre isso. Sabemos que é o que as pessoas querem ver, se envolver, e esta é sua chance de poder fazer isso.

“Para a primeira corrida nos EUA em maio em Miami, a competição começa hoje, e [é uma chance] de se envolver e criar algumas pinturas interessantes.

"Haverá então um painel de jurados e escolheremos os melhores e mais marcantes para essas três corridas."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Não será a primeira vez que a Red Bull corre com uma pintura única, tendo mais recentemente utilizado um design baseado em branco para o GP da Turquia de 2021 em homenagem ao seu parceiro de motores, a Honda.

A equipe também competiu regularmente com um design único em suas primeiras temporadas como parte de uma iniciativa para seu parceiro de caridade, Wings for Life. Isso permitiu que os fãs tirassem uma pequena foto de seu rosto no carro por meio de uma doação, levando a um design de patchwork em todo o carro dentro do esquema de cores da Red Bull.

Antes da revelação da pintura de 2023 na sexta-feira, uma imagem de um desenho preto e branco em um carro RB14 circulou nas redes sociais.

Mas Horner revelou que este era um show car que recebeu uma pintura única de um designer chamado Mr Doodle, e que seria leiloado para Wings for Life.

“Vamos leiloar aquele carro para nossa instituição de caridade Wings for Life, e cada centavo desse leilão para aquele carro irá para a instituição de caridade”, disse Horner.

"O leilão começa hoje pela Christie's. Vai ficar ótimo na sala ou na parede de alguém! É uma obra de arte fantástica, você tem que dizer."

Como NASCE um carro da F1? RICO PENTEADO explica e revela detalhes sobre TÚNEL DE VENTO e CFD; veja

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #215 - Novo chefe da Ferrari erra ou acerta nos primeiros atos?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: