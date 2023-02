Carregar reprodutor de áudio

Em 2026, a Fórmula 1 colocará nas pistas a próxima geração de unidades de potência, com uma forte ênfase nos combustíveis sustentáveis e na eletrificação, buscando um equilíbrio entre sustentabilidade e espetáculo. E, para esse período, a categoria contará com seis montadoras fornecedoras de motores, incluindo as novidades Red Bull Ford, Audi e Honda.

As negociações com as atuais e potenciais novas montadoras acontecem há algum tempo em cima do regulamento, mas a FIA confirmou nesta sexta-feira que seis delas completaram o processo de registro.

A lista inclui a Audi, que anunciou em setembro do ano passado sua entrada na F1 pela primeira vez, em parceria com a Sauber, e a Red Bull Ford, cujo acordo foi confirmado nesta sexta-feira (03).

Apesar do relacionamento preexistente da Honda com a Red Bull, que chega ao fim em 2025, a marca japonesa também se registrou para o ciclo de 2026 a 2030, mesmo sem ter ainda uma afiliação confirmada com alguma equipe.

Com isso, as fornecedoras de motores para o novo ciclo são:

Alpine Racing

Audi

Ferrari S.p.A.

Honda Racing Corporation

Mercedes-AMG High Performance Powertrains Ltd.

Red Bull Ford

"Essas empresas fornecerão a próxima geração de unidades de potência da Fórmula 1, determinadas no Regulamento Técnico e Desportivo de Unidades de Potência da FIA para a Fórmula 1, que estão disponíveis no site da FIA", diz a Federação em comunicado.

"A confirmação de que teremos seis fornecedoras de motores competindo na Fórmula 1 a partir de 2026 é comprovação da força do campeonato e o regulamento técnico robusto que foi criado pela FIA em colaboração próxima com a F1 e as montadoras", disse o presidente da FIA Mohammed ben Sulayem.

"A unidade de potência está no centro da inovação tecnológica, tornando o futuro da Fórmula 1 mais sustentável, enquanto mantém as corridas espetaculares. Fico feliz pela confiança demonstrada pelas principais montadoras ao mundo".

O crescimento no interesse das montadoras vem em um momento na qual a F1 vive um boom global de popularidade, particularmente nos Estados Unidos, e outras entidades já demonstraram interesse em entradas no futuro.

A General Motors anunciou planos de uma parceria com a Andretti Global no começo de janeiro, mas revelou que seu plano inicial, caso o projeto seja aprovado, seria de colaborar com uma montadora já presente no grid.

A Porsche também esteve fortemente envolvida nas negociações com a Red Bull sobre uma possível parceria com a montadora alemã projetando seu próprio motor, mas o acordo foi por água abaixo no meio do ano.

