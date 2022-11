Carregar reprodutor de áudio

No próximo fim de semana, a Fórmula 1 finalmente desembarca no Brasil para a realização do GP de São Paulo, penúltima etapa de 2022. E o evento, assim como em 2021, contará com a corrida Sprint no sábado, prometendo ainda mais emoções para os fãs. Veja horários e transmissões:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 12h30 Bandsports Classificação Sexta-feira 16h Bandsports e Band (?) Treino Livre 2 Sábado 12h30 Bandsports Sprint Sábado 16h30 Bandsports e Band Corrida Domingo 15h Band Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira A confirmar SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após o GP RETA FINAL Segunda-feira 18h50

Tudo com o circuito de Interlagos como palco. Já considerado um dos mais tradicionais na elite do esporte a motor mundial, o Autódromo José Carlos Pace foi inaugurado em 1938, tendo seu design inspirado principalmente em Brooklands (Inglaterra), Roosevelt Raceway (EUA) e Montlhery (França).

Impulsionada pelo sucesso de Emerson Fittipaldi, a F1 realizou suas primeiras etapas no País na década de 1970. Assim como o 'Rato' (1973 e 1974), José Carlos Pace, homenageado com o nome da pista paulistana, também venceu na zona sul de São Paulo, triunfando em 1975.

Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos Photo by: Sutton Images

Dados do circuito de Interlagos

Nome atual do GP de F1 GP de Sao Paulo Cidade São Paulo, Brasil Pista Autódromo José Carlos Pace Comprimento da pista 4.309 km Distância da corrida 71 voltas / 305.909 km Sentido Antihorário Curvas 15 (10 para a esquerda, 5 para a direita) Velocidade máxima 341 km/h Posição do Pole Position no grid À direita

Últimos pódios:

Ano 1º 2º 3º 2021 Lewis Hamilton Max Verstappen Valtteri Bottas 2019 Max Verstappen Pierre Gasly Carlos Sainz Jr. 2018 Lewis Hamilton Max Verstappen Kimi Raikkonen 2017 Sebastian Vettel Valtteri Bottas Kimi Raikkonen 2016 Lewis Hamilton Nico Rosberg Max Verstappen 2015 Nico Rosberg Lewis Hamilton Sebastian Vettel

Últimas poles e voltas rápidas

Ano Pole Position Volta mais rápida 2021 Valtteri Bottas Sergio Pérez - 1:11.010 2019 Max Verstappen Valtteri Bottas - 1:10.698 2018 Lewis Hamilton Valtteri Bottas - 1:10.540 2017 Valtteri Bottas Max Verstappen - 1:11.044 2016 Lewis Hamilton Max Verstappen - 1:25.305 2015 Nico Rosberg Lewis Hamilton - 1:14.832 2014 Nico Rosberg Lewis Hamilton - 1:13.555

