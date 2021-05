F1: Reutemann volta a ser internado na Argentina com desidratação

Apenas nove dias depois de receber alta hospitalar, o ex-piloto de Fórmula 1 e político argentino Carlos Reutemann voltou a ser internado neste último domingo (30). Reutemann foi admitido no Hospital Sanatorio Santa Fé com um quadro de desidratação e está sendo mantido em observação.

O hospital divulgou um boletim médico que atualiza o quadro do argentino: "Em relação ao estado de saúde do Senador Carlos Alberto Reutemann, informamos que ele deu entrada em nossa instituição para sua internação no setor de cuidados comuns devido à apresentação de um quadro de desidratação e, para isso, serão realizados exames complementares".

Mais cedo neste mês, Reutemann foi levado à UTI no hospital local em sua cidade de Santa Fé, após uma hemorragia digestiva. A equipe médica optou posteriormente por sua transferência a outro hospital, em Rosário. O piloto ficou internado por 17 dias, passando por diversos procedimentos, incluindo uma enteroscopia.

Reutemann disputou 146 corridas entre 1972 e 1982, conquistando 12 vitórias, seis poles e 46 pódios.

Sua estreia na F1 foi no GP da Argentina de 1972 com a Brabham, chefiada à época por Bernie Ecclestone, correndo ao lado do bicampeão Graham Hill. Em sua carreira, o argentino ainda correu com Ferrari, Williams e Lotus.

Em 1981, Reutemann foi vice-campeão por apenas um ponto após liderar boa parte da temporada, perdendo no final para Nelson Piquet. Em 1975, 1978 e 1980 ele terminou o Mundial em terceiro.

Após sua aposentadoria das pistas, Reutemann se voltou para a política, atuando como senador argentino desde 2003 e dois termos como governador do estado de Santa Fé. Em 2003 ele recusou a oferta de concorrer à presidência do país.

