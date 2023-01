Carregar reprodutor de áudio

Depois de mais de dez anos como titular na Fórmula 1, Daniel Ricciardo será uma das ausências do grid na temporada de 2023. O australiano, que deixou a McLaren no fim do ano passado, está de volta à sua primeira equipe, Red Bull, mas para atuar como piloto reserva. A decisão de não correr, no entanto, partiu do próprio Ricciardo.

Em entrevista ao podcast oficial da F1, Beyond The Grid, o piloto de 33 anos revelou que a decisão de se afastar partiu dele próprio em decorrência de uma grande exaustão enfrentada ao longo de dois anos enquanto tentava se encontrar com o carro do esquadrão de Woking e para obter resultados, ao menos, equivalentes aos apresentados pelo seu então companheiro de equipe, Lando Norris.

"Sim, você pode chamar de burnout [exaustão, esgotamento]”, reconheceu Ricciardo. “Não tenho medo de admitir ou dizer isso. Todos terão uma opinião sobre, mas em última análise, sei o que sinto e sei o que quero. Não quero dizer que sou o único piloto que se sente assim, mas diria que não sou o esportista normal, que usa ''a prática leva à perfeição''. Quanto mais eu faço, às vezes, mais eu me perco e sinto que uma pausa pode me fazer voltar melhor."

O vencedor de oito GPs também deixou claro seu alívio em não ter sido procurado por nenhuma equipe do topo logo após o anúncio da sua saída da McLaren, ainda em agosto.

“De certa forma, estou feliz que nenhuma equipe de ponta tenha me procurado porque é um daqueles [momentos] em que você provavelmente sente que tem que assinar, mas pensando a fundo, eu estava apenas desejando um pouco de distância", afirmou.

Atuando nos 'bastidores', Ricciardo está de volta à Red Bull nesta temporada. O piloto irá exercer funções de marketing e comerciais da equipe, mesmo sendo caracterizado como terceiro piloto. Por não querer estar na pista, pilotando, o time de Christian Horner contará com Liam Lawson para substituir Max Verstappen ou Sergio Pérez quando necessário.

Contudo, este cenário poderia ter sido diferente. Com a saída de Mick Schumacher da Haas, o time comandado por Guenther Steiner chegou a procurar o australiano oferecendo uma vaga integral para ser companheiro de Kevin Magnussen.

"Houve algumas vezes em que [Ferrari] foi vinculada, mas sobre um assento para o próximo ano. Guenther [Steiner] estendeu a mão e outras coisas", concluiu.

