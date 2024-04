Apesar de abandonar o GP da China de Fórmula 1 após receber toque do canadense Lance Stroll, da Aston Martin, o australiano Daniel Ricciardo, da RB, recebeu uma punição após a conclusão da corrida deste domingo.

O veterano fez uma ultrapassagem durante regime de safety car, o que não é permitido, e por isso foi punido com a perda de três posições no grid da próxima etapa, o GP de Miami, no primeiro fim de semana de maio.

Ricciardo ultrapassou o alemão Nico Hulkenberg, da Haas, durante a vigência do carro de segurança na volta 28 do GP da China, de modo que os comissários da Federação Internacional de Automobilismo impuseram a punição ao australiano. A ultrapassagem indevida de Daniel sobre o colega aconteceu depois do incidente do piloto da RB com Stroll -- num primeiro momento, o australiano continuou na prova após ser atingido por Lance.

Veja as palavras de Ricciardo 'detonando' Stroll após ser atingido por Lance em Xangai:

No primeiro incidente, entre Ricciardo e Stroll, Hulkenberg também ultrapassou o piloto da RB em condições de safety, já que o australiano foi atingido por Lance. Por ter feito manobra para evitar o caos à frente, Nico foi inocentado pela FIA após ter sido investigado pela mesma razão de Daniel.

Ricciardo, acreditando que teria permissão para retomar a posição que havia perdido para 'Hulk', retomou sua posição no safety car subsequente -- implantado para limpar os destroços resultantes do incidente com Stroll -- mas os comissários consideraram que não devia tê-lo feito.

A FIA informou: “O piloto do carro 3 admitiu que ultrapassou o carro 27 deliberadamente, mas explicou

que ele sentiu que poderia fazê-lo porque o carro 27 o ultrapassou sob o safety car na volta 28. Notamos que o carro 27 foi autorizado a ultrapassar o carro 3 na volta 28 por causa do Artigo 55.8. Não houve base justificável para o carro 3 ultrapassar o carro 27 enquanto a corrida estava em condições de safety car. Conseqüentemente, impusemos uma penalidade de 10 segundos ao carro 3".

"Como o carro 3 não pôde cumprir a penalidade devido ao abandono, impusemos uma penalidade de 3 posições no grid ao carro 3 para a próxima corrida em que o piloto participar", explicaram os comissários.

A equipe Alpine também foi punida por uma liberação insegura do francês Pierre Gasly em um pit stop. O piloto recebeu autorização para deixar o pit apesar da roda traseira direita não estar devidamente fixada.

A roda se deslocou quando o carro atingiu o solo, derrubando um mecânico, embora Gasly não tenha saído de seu box antes que a roda estivesse devidamente fixada. Apesar disso, a escuderia foi multada em 10.000 euros, tendo os comissários considerado o time “totalmente responsável” no episódio.

