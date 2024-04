Neste domingo, Max Verstappen garantiu a quarta vitória em cinco corridas da temporada 2024 da Fórmula 1 até aqui, com um triunfo sólido no GP da China, tendo Lando Norris e Sergio Pérez no pódio. Com isso, o holandês consolidou ainda mais sua liderança no Mundial.

Veja as palavras de Ricciardo 'detonando' Stroll após ser atingido por Lance em Xangai:

Com quatro vitórias em cinco etapas, Verstappen chega a 110 pontos, abrindo 25 de vantagem para Sergio Pérez, em segundo. Com uma boa atuação no domingo, Charles Leclerc se consolidou na terceira posição com 76, sete à frente de Carlos Sainz, enquanto Lando Norris se aproxima na quinta posição com 58.

Entre os Construtores, a Red Bull chega a 195 pontos, 44 a mais que a Ferrari. Ainda sem chegar aos 100 tentos, a McLaren é a terceira com 96, contra 52 da Mercedes e 40 da Aston Martin. Após cinco etapas, Williams, Alpine e Sauber seguem sem pontuar.

Confira a situação do Mundial de Pilotos após o GP da China:

Confira a situação do Mundial de Construtores após o GP da China:

MAX HUMILHA, Ricciardo EXPLODE contra Stroll, Aston PASSA VERGONHA apesar de Alonso e Norris é 2º!

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max humilha, Ricciardo explode contra Stroll, Aston 'limita' Alonso e Norris é 2º na China

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Motorsport Business #12 – Gabriel Hackme, da PRIO, e Nicolas Costa: a relação piloto e patrocinador

.