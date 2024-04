Após um promissor segundo lugar no sprint da manhã de sábado, Lewis Hamilton enfrentou um GP da China de Fórmula 1 de recuperação partindo do 18º lugar no grid. Mas, mesmo conseguindo terminar na zona de pontos, o heptacampeão reclamou que "nunca teve tanto subesterço" em um carro em sua vida como neste domingo.

Inicialmente, o britânico da Mercedes não conseguiu fazer muito progresso com os pneus macios, subindo para o 15º lugar antes de passar para o composto médio. Ele disse que seu carro tinha tanto subesterço durante a primeira metade da corrida que ele pensou que algo estava quebrado.

"Pensei que talvez no início tivesse batido em alguém porque nunca tive tanto subesterço na minha vida, então estava virando em baixa velocidade e esperando, esperando, esperando", explicou. "Então, achei que tinha danificado algo, como alguns dos outros, porque havia detritos por toda parte em um determinado momento, mas foi apenas a configuração que escolhi.

"Com decisões melhores na configuração, talvez estivéssemos perto de onde George [Russell, que terminou em sexto] está, mas temos que continuar lutando."

Comentando sobre sua tentativa de fazer uma largada com pneus, ele disse: "Meu Deus, acho que eu era o único com pneus macios e tudo desmoronou depois da primeira volta. Foi muito difícil."

Hamilton ultrapassou mais alguns pilotos no meio do pelotão e se beneficiou do confronto entre Lance Stroll e Daniel Ricciardo para chegar em nono. Mas ele espera que as atualizações planejadas para Miami deem à Mercedes um impulso muito necessário em sua luta com a Ferrari e a McLaren.

"Definitivamente, não foi melhor do que o esperado. Esperávamos estar em algum lugar por lá", acrescentou ele, falando à Sky Sports F1. "Esperamos dar um passo à frente na próxima corrida. Até lá, estaremos de volta à fábrica na próxima semana tentando posicionar melhor o carro para Miami e esperamos ter um fim de semana melhor."

Russell disse que seu sexto lugar foi o melhor que se poderia esperar depois de ter lutado para acompanhar as duas Ferraris.

"Neste fim de semana, sabemos onde estamos caindo", disse ele à Sky. "Nas últimas três corridas, estávamos meio que na batalha com Fernando e [Oscar] Piastri também. Estamos em P6 agora.

"Foi um fim de semana interessante, com duas configurações diferentes no carro entre sexta-feira e domingo. Portanto, temos algumas informações para analisar, mas, no final das contas, só precisamos analisar os dados e continuar aumentando o desempenho do carro."

