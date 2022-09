Carregar reprodutor de áudio

O novo pacote de atualização inclui um novo assoalho e sidepods da McLaren na Fórmula 1, deu prioridade para Norris, que estreia o pacote em Singapura, e Ricciardo o receberá no próximo fim de semana no Japão.

O australiano reconheceu que a equipe de Woking não conseguiu preparar peças suficientes para equipar os dois carros neste fim de semana, e que Norris foi dado primeiro porque ele está ficando e, portanto, precisa aprender o máximo que puder para 2023.

“Lando tem as atualizações”, disse Ricciardo quando perguntado pela Autosport sobre as atualizações. “Apenas com tempo e o que for, recursos no final, nós dois teremos no Japão, mas neste fim de semana é só ele.

“E eu acho que a próxima pergunta é por que ele? Muito disso também é desenvolvimento e direção para 2023. Então é praticamente isso.

“E, obviamente, ele está aqui no próximo ano, eu não, então para ele ter outro fim de semana para dar feedback à equipe e, obviamente, direção para o próximo ano, esse é o motivo.”

Ricciardo minimizou qualquer sugestão de que está perdendo porque está deixando a equipe no final da temporada.

“Este fim de semana ele recebe a atualização, mas pelo que sei no Japão, terei exatamente o mesmo que ele".

Ricciardo reconheceu que pode haver algum benefício em ter um carro inalterado no fim de semana, em vez de ter que se adaptar às novas peças.

“Quero dizer, normalmente você quer isso, não me entenda mal, mas não é tão simples quanto, ok, vamos continuar, você vai cinco décimos mais rápido.

“Espero que seja mais rápido, porque isso significa que o Japão parece bom. Mas vamos ver. Mas, novamente, para mim, será familiar. Quando o carro está correndo não é uma coisa ruim. Mas o tempo dirá.”

