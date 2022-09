Carregar reprodutor de áudio

Nesta quinta-feira, foi realizado o 'dia de mídia' da Fórmula 1 antes do GP da Singapura, 17ª etapa da temporada 2022 da categoria máxima do automobilismo mundial.

Em Marina Bay expectativa alta para a possível confirmação do bicampeonato de Max Verstappen. Mas nem todos esperam que o título venha já neste fim de semana, enquanto outros criticam como que a conquista antecipada de um Mundial quebra o clímax da temporada da F1.

Tudo isso e muito mais será debatido no DIRETO DO PADDOCK desta quinta-feira, com apresentação de Carlos Costa e comentários de Erick Gabriel e Isa Fernandes.

