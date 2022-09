Carregar reprodutor de áudio

Sebastian Vettel provocou um debate sobre um possível retorno dos motores barulhentos quando fez uma demonstração, funcionando com combustível totalmente sustentável, o FW14B de Nigel Mansell no Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Tudo começou quando o tetracampeão questionou se a Fórmula 1 precisava continuar buscando motores turbo híbridos se pudesse alimentar motores de estilo antigo, que são mais simples e emocionantes, segundo Vettel.

"Eu amo os carros. Eu amo ter a sensação de pilotar um V10", disse ele após a demonstração. "Para a história daqui para frente, não sei se há outra discussão separada, qual é a melhor maneira?

"Qual é a maneira mais barata também? Como esses motores [turbo híbridos] custam uma fortuna, seu desenvolvimento custa uma fortuna até este ponto."

Os comentários de Vettel sobre optar por motores mais simples e mais barulhentos atraíram o apoio de outras figuras-chave, incluindo o chefe da Red Bull, Christian Horner.

No entanto, os chefes da F1 não veem isso como uma solução viável para a saúde a longo prazo do esporte – e pensam que voltar aos motores históricos afastaria os fabricantes.

Falando exclusivamente ao Motorsport.com sobre os comentários de Vettel, o diretor-gerente de automobilismo da F1, Ross Brawn, disse:

“Eu entendo o que ele está dizendo. Acho que estamos interessados ​​em que vários OEMs apoiem a filosofia de um híbrido muito eficiente porque há outros fatores aqui: há consumo de combustível, o tipo de combustível que estamos usando, a eficiência dos motores.

"A eficiência ainda é um fator importante. Portanto, mesmo se você estiver usando combustíveis totalmente sustentáveis, ainda deseja eficiência. Por isso, apoiamos a solução híbrida.

"É atraente para os OEMS, os OEMs estão apoiando e financiando a pesquisa. Não acho que haja um OEM no momento que colocaria dinheiro em um V10. Essa é uma fórmula diferente, na verdade. É F2, não F1."

Brawn disse que também está cético de que a nova geração de fãs realmente anseie pelo retorno de motores super barulhentos nos carros.

"Há um novo grupo demográfico por aí que pensa que eles são um pouco estranhos", disse ele sobre os V8s e V10s super gritantes do passado.

"As pessoas gostam de coisas diferentes, e há um grande número de fãs por aí que provavelmente gostam da ideia de que podem conversar nas arquibancadas enquanto os carros circulam. Não é tão importante para eles.

"Viemos de uma época em que gostávamos de ouvir um grito de V12, mas era doloroso. Você esquece o quão alto eles realmente eram."

