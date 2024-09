O futuro de Daniel Ricciardo ainda é incerto no guarda-chuva da Red Bull, isso porque o piloto pode não sofrer nenhuma mudança e continuar na RB, ou ser promovido para a equipe principal, ou, até mesmo, ficar sem nenhum assento na Fórmula 1 em 2025. Isso se dá porque os taurinos precisam decidir o que farão sobre a situação de Sergio Pérez e Liam Lawson, piloto reserva.

Lawson, Ricciardo e Yuki Tsunoda são os maiores nomes relacionados à vaga ao lado de Max Verstappen em 2025, isso se a Red Bull tomar a decisão de demitir o mexicano de seu atual posto.

Helmut Marko, conselheiro dos taurinos, já deixou claro que quer ver Liam em um dos carros, seja na RB ou na equipe de Milton Keynes, entretanto, Daniel afastou qualquer rumor de que teria recebido um 'ultimato' do mesmo.

Pérez está confirmado em seu assento até o fim da temporada de 2024, isso porque a Red Bull espera que o mexicano tenha um bom desempenho nas pistas do Azerbaijão e Singapura, dois traçados onde ele já venceu anteriormente. No entanto, o piloto ainda não tem certeza sobre o que a próxima temporada guarda para ele.

Por outro lado, Ricciardo também tem uma posição difícil na RB, tendo apenas 12 pontos ao longo de todo o ano, em comparação com Tsunoda, que teve 22. Mesmo assim, o australiano negou que tenha sido avisado de que isso possa pesar para si.

"Sinceramente, não sofri nenhuma pressão, digamos, irracional", disse Ricciardo ao RacingNews365 e outros veículos de imprensa.

"Ninguém me colocou na mão para me puxar para dentro de uma sala e dizer: 'Ei, faça isso ou então...' Mas eu também sei o que é necessário, então talvez essa conversa dura não precise ser feita, porque eu conheço Helmut e o sistema há muito tempo, então todos nós sabemos o que é necessário.

"Acho que o que está sendo divulgado e o que ele diz na mídia é um pouco mais exagerado, mas não sinto nada adicional vindo dele".

