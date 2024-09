Durante muitos meses, Sergio Pérez enfrentou rumores de que seu futuro na Red Bull estava em risco, isso porque o piloto teve uma queda de desempenho que colocou o título de construtores em cheque na Fórmula 1. Os nomes de Daniel Ricciardo e Liam Lawson chegaram a ser especulados para substituir o mexicano após a pausa de agosto, entretanto, a equipe decidiu mantê-lo até o fim da temporada.

A notícia pegou muitas pessoas desprevenidas, já que toda a equipe parecia focada em se afastar da McLaren, que teve um ótimo desempenho nas últimas etapas e se aproxima dos taurinos na tabela de construtores.

Embora o anúncio tenha sido inesperado para muitos, o piloto mexicano diz que deixar a equipe nunca esteve em questão.

"Nunca houve qualquer dúvida sobre isso", disse Perez ao The Times.

"O principal para nós é nos concentrarmos no que a Red Bull precisa fazer e realmente temos muito a fazer", defendeu o mexicano.

É importante lembrar que a Red Bull está a apenas oito pontos da McLaren e vem apresentando ritmo mais lento em pista. Inclusive, a última vitória de Max Verstappen foi no GP da Espanha, em junho. Na última etapa de 2024, os carros taurinos cruzaram a linha de chegada em sexto e oitavo.

"O resto é apenas especulação impulsionada por diferentes compromissos. É preciso lembrar que há muitas agendas neste esporte".

"O importante neste momento é maximizar sua carreira, seu potencial. Você só precisa continuar dando tudo de si pela equipe e é isso que farei", disparou Pérez sobre a situação.

"É fácil dizer 'não me importo com o que as pessoas dizem', mas é claro que você se importa. Mas eu tento me importar cada vez menos".

Atualmente, Pérez ocupa o sétimo lugar na tabela de pilotos, tendo somado apenas 143 pontos ao longo das 16 corridas que já se passaram. Mesmo com a fala do mexicano, ainda há especulações de que ele poderá ser substituído por Ricciardo ou Lawson na próxima temporada.

