Oscar Piastri chegou ao grid da Fórmula 1 em 2023, quando passou a defender a McLaren, e, apesar da pouca idade, já se consagra como uma das grandes promessas da categoria. A manobra do piloto na primeira volta sobre Lando Norris para assumir a liderança no GP da Itália refletiu sua reputação de ser "respeitoso, duro e limpo", de acordo com Mark Webber, apesar das críticas de que ele havia prejudicado as chances de campeonato de seu companheiro de equipe.

Lembrando o que aconteceu em Monza

Norris, na pole position, defendeu com firmeza sua liderança na largada e imediatamente desviou para a direita para impedir que seu companheiro de equipe Piastri passasse pela primeira chicane.

Oscar, no entanto, foi para a esquerda para tomar a linha e teve o melhor ritmo até a segunda chicane, quando uma excelente manobra de freada tardia o fez contornar por fora para ultrapassar Norris e assumir a liderança.

A ultrapassagem foi uma surpresa, pois muitos esperavam que a McLaren aplicasse ordens de equipe em favor de Norris para diminuir a diferença para Max Verstappen no Campeonato de Pilotos. É importante lembrar que antes daquela etapa, o britânico estava a 84 pontos do tricampeão mundial.

Norris também perdeu posições para Charles Leclerc após essa troca inesperada e o piloto de Mônaco venceu a corrida. Alguns criticaram Piastri por sacrificar o resultado da equipe em busca do sucesso pessoal.

Leitura de Webber sobre a etapa

Mark Webber gerencia a carreira de Oscar Piastri desde 2020. O nove vezes vencedor de corridas na F1 analisou a maneira como o agenciado lidou com a situação e disse que foi uma decisão agressiva, mas justa.

Ao podcast Formula for Success, Webber não viu problemas em Piastri tomar a liderança e se manter na disputa. Matematicamente falando, Oscar e Leclerc ainda têm chances no campeonato, caso Verstappen continue conquistando resultados ruins nas próximas corridas.

"[Foi uma manobra] respeitosa, dura, limpa. Foi isso que vimos em Monza neste fim de semana na curva 4".

"Foi outra conquista para ele fazer um trabalho perfeito naquele ponto de frenagem para fazer a ultrapassagem".

A ultrapassagem foi particularmente impressionante em termos de controle. A chicane de Roggia tem sido palco de rodadas com pneus frios por pilotos excessivamente ansiosos, mas a manobra de Piastri foi impecável.

Foi uma prova do estilo de direção preciso de Piastri e o estabeleceu como um dos futuros grandes nomes do esporte. Na entrevista, Webber ainda disse que o jovem poderá chegar ao mesmo nível de Lewis Hamilton, caso tenha as oportunidades certas.

"Sempre ouvi falar de Lewis Hamilton no kart, que ele é duro, mas justo. Eu não coloco Oscar na categoria de Lewis, obviamente ele tem que merecer. Lewis tem mais de 100 vitórias em GPs, Oscar está apenas no início de sua jornada".

"Mas, no momento, com as categorias juniores... O estilo de corrida semana após semana, a conta dos danos parece ser incrivelmente baixa. Acho que sempre houve respeito por parte dos outros pilotos com quem ele competiu na categoria júnior e ele está recebendo esse respeito. Ele quer esse respeito".

Oscar Piastri, piloto reserva da equipe Alpine F1 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

Antes de Piastri ser contratado pela McLaren, ele fazia o papel de piloto reserva da Alpine, entretanto, não teve uma temporada completa no posto e, desta maneira, passou muito tempo longe das pistas antes de voltar com o time papaia.

"Ele chegou à F1 com uma pausa de 15 meses, não correu por um longo período, o que foi difícil".

"Isso é o que você precisa fazer para qualquer piloto de corrida. Seja um cirurgião ortopédico ou um piloto de corrida, você precisa continuar fazendo seu trabalho".

O desempenho super positivo de Piastri colocou dúvidas na garagem da McLaren, isso porque o time ainda hesita em colocar Norris como primeiro piloto e lhe dar a preferência em pista, garantindo mais vitórias e o máximo de pontos para tentar garantir o campeonato.

Atualmente, Lando está 62 pontos atrás de Verstappen e ainda tem chances de bater de frente com o tricampeão mundial nas próximas etapas. Importante ressaltar que, enquanto a McLaren enfrenta um bom momento de desenvolvimento, a Red Bull está com problemas de ritmo e desempenho.

Em contra partida, Piastri tem uma diferença de 106 para a ponta da tabela e, se sonha em superer o companheiro de equipe, Leclerc e Verstappen, precisa torcer para muitos infortúnios dos três pilotos para diminuir a diferença.

Lando Norris, McLaren F1 Team, 3ª posição, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 2ª posição, a equipe McLaren comemora após a corrida Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images

A McLaren só implementou duas atualizações no MCL38 desde o inícido da temporada. Entretanto, as duas mudanças foram o suficiente para transformar o carro em competitivo e garantir as primeiras colocações ao longo do fim de semana.

Esse cenário também foi elogiado por Webber, mas o mesmo alertou que o campeonato será mais difícil de vencer do que a diferença de pontos sugere, pois ainda é difícil ganhar corridas, apesar do carro rápido da McLaren.

"Acho que todos concordamos que a ascensão da McLaren foi absolutamente fenomenal. O que eles fizeram nos últimos 18 meses é fenomenal".

"Zak Brown e Andrea Stella estão fazendo um trabalho absolutamente fantástico. Eles estão fazendo um trabalho fantástico. Não é uma coincidência".

Para Webber, Lando e Oscar só precisavam de um bom carro para conquistar vitórias e pontos importantes, mas alguns erros na garagem ainda impedem que os dois tenham ainda mais sucesso.

"Oscar está lá há 38 corridas, Lando está lá há seis anos e eles têm três vitórias de diferença. É uma situação realmente difícil de gerenciar".

