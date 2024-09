A Williams esta mais do que animada para ter Carlos Sainz logo na equipe, antes mesmo da pré-temporada de 2025! Acontece que a equipe demitiu Logan Sargeant antes do fim do ano e está correndo com Alexander Albon ao lado de Franco Colapinto, entretanto, o piloto argentino já sabe que não ficará na equipe de Fórmula 1 para além de 2024.

Agora, o chefe da equipe James Vowles confessou que está fazendo o possível para ter Sainz já disponível para os testes pós-temporada. A Williams estuda a possibilidade junto à Ferrari, isso porque eles querem oferecer ao espanhol o máximo de tempo para se adaptar ao carro.

"Ainda temos que chegar a um acordo com a Ferrari, ele tem contrato com a Ferrari até o final de 2024", disse Vowles, segundo o RacingNews365. "No entanto, espero vê-lo no carro em Abu Dhabi".

É importante lembrar que, em 2018, a Ferrari liberou Kimi Raikkonen para participar dos testes feitos pela Sauber antes do fim oficial de seu contrato com Maranello. Desta maneira, parece improvável que os italianos não façam o mesmo por Sainz.

Carlos deixará a Ferrari para a chegada de Lewis Hamilnto, como foi confirmado no início do ano. Desta maneira, na Mercedes, o heptacampeão mundial sera substituido por Andrea Kimi Antonelli, a jovem promessa de apenas 18 anos.

