Carregar reprodutor de áudio

Piloto da McLaren na Fórmula 1, o australiano Daniel Ricciardo testou positivo para Covid-19 nesta sexta-feira e, assim, fica completamente de fora dos testes de pré-temporada da categoria máxima do automobilismo no Bahrein.

O competidor se sentiu mal recentemente e perdeu os dois primeiros dias de atividades. Esperava-se que ele poderia guiar no terceiro e último teste em Sakhir, neste sábado, mas o resultado do teste inviabiliza a participação do companheiro de Lando Norris. O britânico, então, voltará ao carro.

A confirmação do teste positivo de Ricciardo foi feita através de um comunicado oficial da McLaren na tarde desta sexta, horário de Brasília. A equipe informou que ele já havia realizado alguns testes anteriormente, mas os resultados tinham sido negativos. Agora, porém, a Covid-19 'foi confirmada'.

“A McLaren Racing pode confirmar que, depois de se sentir mal a partir de quarta-feira no Bahrein, Daniel Ricciardo agora retornou um teste PCR positivo para covid-19”, diz o comunicado oficial do time britânico de Woking.

“Daniel continua, portanto, a se isolar de acordo com os regulamentos locais. Sob esses regulamentos, Daniel deverá ser liberado a tempo para o GP do Bahrein de F1 do próximo fim de semana.

“Daniel já está começando a se sentir melhor e desejamos que ele se recupere rapidamente. Também podemos confirmar que Lando Norris permanecerá no MCL36 para o último dia do teste oficial de pré-temporada no Bahrein amanhã.”

Caso Ricciardo não possa correr o GP do Bahrein, a McLaren pode acionar os reservas que compartilha com a Mercedes: o belga Stoffel Vandoorne, ex-piloto do time de Woking, e o holandês Nyck de Vries, atual campeão da Fórmula E com a Mercedes.

ANÁLISE: A escolha da Haas por MAGNUSSEN, o futuro de Pietro e a PISTOLADA de Nikita, que mira volta

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - Boletim: Mercedes assombra paddock com solução ousada no Bahrein e Pietro vai à pista ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music