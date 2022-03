Carregar reprodutor de áudio

Piloto da McLaren na Fórmula 1, o australiano Daniel Ricciardo testou positivo para Covid-19 nesta sexta-feira e, assim, fica completamente de fora dos testes de pré-temporada da categoria máxima do automobilismo no Bahrein.

A confirmação foi feita através de um comunicado da McLaren na tarde desta sexta. “Daniel continua a se isolar de acordo com os regulamentos locais. Sob esses regulamentos, Daniel deverá ser liberado a tempo para o GP do Bahrein de F1 do próximo fim de semana", diz a equipe. Entretanto, caso Ricciardo não teste negativo a tempo de correr a etapa inaugural da temporada 2022 da F1, quem pode substituir o australiano?

Os dois pilotos reservas do time britânico de Woking são o belga Stoffel Vandoorne, ex-titular da própria McLaren na categoria, e o holandês Nyck de Vries, atual campeão da Fórmula E com a Mercedes.

Ambos são os reservas compartilhados entre McLaren e Mercedes, de modo que surgem como candidatos naturais à vaga de Ricciardo caso o australiano não teste negativo nos próximos dias em Sakhir.

