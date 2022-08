F1 - Rosberg critica decisões da Ferrari na França: "Me perguntava o que eles estavam fazendo"

Carregar reprodutor de áudio

Com Charles Leclerc fora da luta pela vitória no momento em que perdeu o controle da sua Ferrari enquanto liderava o GP da França de Fórmula 1, naquele momento a responsabilidade caiu nas mãos de Carlos Sainz para trazer para casa o maior número de pontos possíveis para a Ferrari. Não foi uma tarefa fácil, se levar em conta que ele largou em 19º depois de receber uma penalização no hora da largada.

O espanhol progrediu muito na pista e se viu lutando com Sergio Pérez pelo terceiro lugar. Os dois primeiros eram Max Verstappen e Lewis Hamilton. Apesar de tem um bom ritmo, o principal problema para Sainz era que seus pneus médios estavam começando a se desgastar, não estava claro se aguentariam as 11 voltas restantes na corrida em Paul Ricard.

Justo quando Sainz se preparava para fazer um movimento sobre Pérez, escutou uma discussão no rádio da equipe entre piloto e engenheiro, com Sainz inicialmente querendo parar nos boxes, mas com as pessoas no pit dizendo para "que ele ficasse na pista."

Na sequência, se escutou uma mensagem no rádio em que pedia ao piloto de 27 anos para que parasse nos boxes quando Sainz já havia ultrapassado Pérez e ele disse "agora não, agora não."

Depois de se adiantar em relação a Pérez, pediram para que ele entrasse nos boxes. Sainz também teve que cumprir uma penalização de cinco segundos por uma saída "de forma insegura" na sua primeira parada.

Em declarações à Sky Sports F1, Nico Rosberg se mostrou surpreso pelo último erro da Ferrari, sobre toda uma temporada em que Leclerc tomou decisões de estratégias ruins que lhe custaram a possibilidade de vencer em Mônaco e Grã Bretanha.

Eu estava mexendo a cabeça, expressando "O que estavam fazendo ali?", disse Rosberg, criticando a decisão da Ferrari de mandar Carlos Sainz para os boxes.

"Em primeiro lugar, Sainz estava em meio a uma grande batalha na pista e toda a equipe não estava vendo. Tinham a cabeça baixa calculando os tempos de parada nos boxes e falavam com Sainz em plena luta lado a lado."

"Eu perguntava pra mim mesmo: O que eles estão fazendo ali?

"Carlos conseguiu o terceiro lugar e poderia ter continuado ali facilmente. Os pneus aguentaram bem até o final e isso incluía a oportunidade de disputar o P2 com Lewis. Logo fizeram uma parada e ele não conseguiu passar o quinto colocado."

"Em nome de Deus: O que estava acontecendo ali? Realmente, já é hora deles fazerem algumas mudanças significativas", disse o campeão mundial de 2016 com a Mercedes.

Para Rosberg, é importante que a Ferrari tenha um panorama dos seus dois pilotos, mas também deixar de lado de forma rápida quando os erros surgirem.

"A Ferrari tem um sistema de decisão muito ruim e não posso explicar. Mattia tem que superar e fazer algumas mudanças importantes agora."

