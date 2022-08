Carregar reprodutor de áudio

O erro de Charles Leclerc durante o GP da França de Fórmula 1 foi comentado não só por Mattia Binotto, chefe da Ferrari, mas também por Christian Horner, líder da Red Bull, que minimizou a culpa do monegasco no acidente que acabou lhe custando a vitória no último domingo.

Ao todo, o monegasco já deixou para trás 78 potenciais pontos nas 12 corridas realizadas até aqui na temporada 2022. Dez pontos no GP da Emília Romagna quando era o terceiro colocado e acabou rodando e perdendo a posição que estava, 25 por um abandono inesperado na Espanha enquanto liderava a corrida, 18 no Azerbaijão por uma falha no motor, naquela altura, era P2 e o último erro, na França.

Na visão de Horner, o acidente aconteceu porque aquele domingo não era o dia de sorte de Leclerc, assim como alguns não foram para a Red Bull. O chefe de equipe ainda destacou que não vê o monegasco como um piloto que bate com frequência durante as corridas e fez questão de destacar as qualidades do número 16 da Ferrari.

"Acho que não. Não sei se mais alguma coisa contribuiu para o acidente, mas ele é um piloto muito forte. Esses dois pilotos estão se esforçando tanto e esses carros estão no limite nessas condições. Sua má sorte foi a nossa sorte hoje e mudou ao longo do ano", analisou.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, bate enquanto liderava a prova Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Outro ponto de destaque é que, no momento do erro do monegasco, Leclerc estava tentando abrir tempo para o segundo colocado, uma vez que precisava reagir a chamada da Red Bull que tinha acabado de levar Max para os boxes.

"Fomos para o undercut, Max efetivamente conseguiu a posição na pista e é uma pena que não tenhamos visto como isso teria acontecido. Mas no final, uma vitória direta para Max e o máximo de pontos, então é um trabalho bem feito", finalizou Horner.

Com a vitória do holandês, Verstappen abre uma vantagem de 63 pontos para o piloto da Ferrari após metade do campeonato ter se passado e a uma corrida das férias de verão.

