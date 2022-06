F1: Rosberg diz que Pérez pode desafiar Verstappen pelo título

Carregar reprodutor de áudio

Nico Rosberg acredita que a vitória de Sergio Pérez no GP de Mônaco de Fórmula 1 foi uma mostra de que ele quer e pode lutar pelo título mundial.

O piloto mexicano esteve bem no GP da Espanha, com uma estratégia que acabou não o favorecendo para a vitória, com a Red Bull avisando que ele teria que deixar Max Verstappen passar, sem qualquer briga.

Em Mônaco, com a pista saindo do molhado para o seco, o mexicano conseguiu executar uma estratégia de paradas melhor que as duas Ferraris, colocando-o na liderança da corrida e conseguindo a vitória, logo em seguida.

“Foi a melhor maneira de dizer ‘não façam isso comigo, pessoal, eu quero lutar pelo campeonato também”, disse Rosberg à Sky Sports F1.

“E não vamos subestimar o quão difícil é fazer essas voltas de saída de pits nessas condições e acertar os tempos e tudo, foi simplesmente espetacular.”

Com a vitória em Mônaco, Pérez, terceiro colocado, agora soma 110 pontos, 15 a menos que Max Verstappen, o primeiro. Charles Leclerc está entre os dois pilotos da Red Bull, com 116.

“Não esperávamos isso, mas ele está lá, muito mais próximo de Verstappen este ano. Então, vamos ver como serão as próximas corridas”, concluiu.

