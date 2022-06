Carregar reprodutor de áudio

Sergio Pérez foi o grande vencedor do GP de Mônaco de Fórmula 1, o colocando a apenas 15 pontos de seu companheiro de equipe, o atual campeão mundial, Max Verstappen. Será que o mexicano entra definitivamente na briga pelo campeonato de 2022? Christian Horner e Helmut Marko terão que gerenciar egos da equipe ou a deixarão a briga entre os pilotos correr solta?

O RETA FINAL chega para analisar e debater este e outros assuntos da F1 e também de outras categorias relevantes do esporte a motor. O programa é apresentado por Carlos Costa e tem comentários de Erick Gabriel e Guilherme Longo, todos repórteres do Motorsport.com.

