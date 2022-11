F1 - Ross Brawn: "É o momento certo para me aposentar"

Carregar reprodutor de áudio

Ross Brawn confirmou que está encerrando sua carreira na Fórmula 1, deixando sua posição-chave como diretor esportivo.

Conforme anunciado em dezembro de 2021, Brawn deixará seu cargo na direção esportiva da F1. Nomeado diretor esportivo há cinco anos, quando a Liberty Media se tornou a dona do campeonato, o ex-engenheiro de sucesso da Benetton e da Ferrari, mas também chefe da Honda/Brawn GP e depois da Mercedes, havia convertido para esta posição-chave.

Em suas funções, impulsionou as muitas reformas desejadas pelos novos acionistas americanos, destinadas a modernizar a F1, seja pela revisão do Regulamento Técnico que entrou em vigor em 2022 ou pela introdução do formato sprint em alguns finais de semana. Com o sentimento de dever cumprido, o britânico sai aos 68 anos.

“Adorei tudo o que fiz nos últimos anos”, disse Ross Brawn em sua coluna nesta segunda-feira no site oficial da F1, confirmando sua saída. "Não queria mais fazer parte de uma equipe, sentia que já estava satisfeito. E isso era a única coisa que poderia me atrair. Tive muita sorte que a Liberty me deu essa oportunidade, e foi um trabalho apaixonante. É um bom momento para me aposentar. Fizemos o trabalho pesado e agora estamos em um período de consolidação. Um carro novo está chegando em 2026, mas é daqui a quatro anos, é um longo caminho para mim, então é melhor para o próximo grupo de pessoas assumir. Eu acho que estou deixando a F1 em uma ótima posição.”

Por enquanto, a F1, ainda presidida por Stefano Domenicali, não deu detalhes sobre a sucessão de Ross Brawn.

"Adorei quase todos os minutos da minha carreira de 46 anos e tive a sorte de trabalhar com grandes equipes, grandes pilotos e ótimas pessoas. Não mudaria nada sobre isso. Isso é certo, é que sem o apoio da minha esposa e da minha família eu não teria conseguido e nem gostaria de ter feito.

“Agora estarei assistindo a F1 do meu sofá, aplaudindo cada ação como um torcedor, feliz por esse esporte estar em uma situação fantástica e que com futuro tão excelente."

