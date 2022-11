Carregar reprodutor de áudio

As especulações sobre o futuro do chefe Ferrari na Fórmula 1, Mattia Binotto, aumentaram nesta sexta-feira, quando relatos da Itália sugerem claramente que a saída dele da equipe é quase que iminente.

Binotto se viu no centro dos boatos na véspera do final da temporada em Abu Dhabi, quando surgiram histórias de que a Ferrari estava contratando o chefe da Alfa Romeo, Fred Vasseur, para substituí-lo. A escuderia agiu rapidamente para negar a história, com o próprio chefe e os pilotos da equipe minimizando repetidamente as conversas sobre uma mudança no último fim de semana do calendário.

No entanto, o assunto parece não ter desaparecido e uma reportagem do bem relacionado jornal italiano Corriere della Sera na sexta-feira sugeriu que Binotto estava prestes a anunciar sua renúncia. As histórias sugeriam que estavam em andamento negociações entre o chefe de equipe e a alta administração da Ferrari para chegar a um acordo sobre os termos de sua saída, além da possibilidade de um anúncio formal da equipe ser feito já na sexta-feira.

A Ferrari, contudo, afirmou nesta sexta-feira que não havia nada "oficial" a dizer sobre o assunto. O Corriere della Sera declarou que Binotto havia chegado à conclusão de que não deveria continuar na Ferrari porque não sentia que tinha a total confiança do presidente John Elkann.

Foi recentemente, no GP da Itália, que Elkann se moveu para descartar qualquer conversa de que o lugar de Binotto na Ferrari estava sob ameaça após seu fracasso em disputar o mundial - de pilotos e construtores - contra a Red Bull nesta temporada.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

No entanto, ele deixou claro ao sugerir que o time precisava corrigir erros críticos que lhe custaram pontos valiosos nesta temporada.

“Temos muita fé em Mattia Binotto e apreciamos tudo o que ele e todos os nossos engenheiros fizeram, mas não há dúvida de que o trabalho em Maranello, na garagem, na parede dos boxes e ao volante precisa melhorar”, disse Elkann ao Gazzetta dello Sport.

“Devemos continuar progredindo e isso vale para os mecânicos, engenheiros, pilotos e, obviamente, toda a equipe administrativa, incluindo o chefe da equipe. Vimos que ainda há muitos erros quando se trata de confiabilidade, direção e estratégia."

"Colocar nossa confiança em Binotto e em sua equipe foi a decisão certa e valeu a pena. Graças a eles, somos competitivos e vencemos novamente, mas não estou satisfeito porque acho que sempre podemos fazer melhor."

Em Abu Dhabi, no fim de semana passado, Binotto disse que recebeu novamente garantias de Elkann sobre seu futuro após as histórias de Vasseur.

"Obviamente, quando essa especulação veio à tona, conversei com meu presidente, John Elkann", disse Binotto.

"Discutimos abertamente qual era a melhor maneira de seguir em frente e decidimos que divulgar um comunicado talvez fosse a melhor maneira de fechar qualquer especulação. Claramente há especulação, totalmente sem fundamento."

Não está claro se as coisas mudaram desde o GP de Abu Dhabi, onde a Ferrari alcançou seus objetivos de fim de semana ao garantir o segundo lugar no campeonato de construtores, com Charles Leclerc conseguindo o segundo lugar.

Binotto tem sido um forte na Ferrari, tendo se juntado originalmente à equipe em 1995 e trabalhando para se tornar o chefe da equipe no início de 2019 como substituto de Maurizio Arrivabene. Se a saída dele for confirmada, isso fará a equipe ir atrás de um substituto antes de um inverno crítico, onde quer dar um passo para progredir na pista em 2023.

Vasseur é um alvo lógico, mas outra opção poderia ser fazer do CEO da Ferrari, Benedetto Vigna, um substituto temporário para supervisionar os assuntos enquanto a equipe se concentra no adversário do ano que vem.

PÓDIO: Verstappen vence e LECLERC SEGURA PÉREZ pra ser vice-campeão em Abu Dhabi! VETTEL pontua

