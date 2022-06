Carregar reprodutor de áudio

George Russell foi o único piloto a arriscar um pneu de pista seca na classificação do GP do Canadá de Fórmula 1. No final do Q3, quando era clara a formação de um trilho, o britânico tentou o composto macio, mas não conseguiu contornar a segunda curva e terminou somente com o oitavo tempo.

“Acho que tinha alguns setores que estavam mais secos. Eu tinha tempo de volta para ficar em quarto ou quinto, mas tentei fazer algo diferente”, declarou.

Russell era um dos destaques da classificação, sempre entre os primeiros e andando à frente de Lewis Hamilton, que terminou em quarto. O britânico achou que era momento de arriscar, lembrando de situações similares em que teve êxito.

“Eu poderia tentar parar no pit e voltar com outros pneus, mas não teria tempo de encontrar a temperatura ideal. No passado, enquanto estava na Williams, já arrisquei em condições parecidas e isso estava em minha mente. Foi uma classificação totalmente diferente, conquistar o P3 ou P4 seria incrível, mas agora vamos ver o que poderemos fazer amanhã”, finalizou.