O chefe da Mercedes, Toto Wolff, classificou o comportamento dos chefes das equipes rivais de Fórmula 1 como "lamentável" e "dissimulado" em meio às discussões sobre o porpoising no GP do Canadá.

Após a intervenção da FIA em abordar as preocupações de segurança expressas pelos pilotos, a Mercedes se viu no centro de um intenso debate no paddock.

Tendo utilizado uma segunda haste em seu assoalho, conforme permitido pela diretiva técnica pré-evento da FIA, as equipes rivais questionaram se a equipe havia contado com informações antecipadas para fazer as mudanças a tempo - algo que a Mercedes insistiu que não.

Em seguida, houve alegações de que o mecanismo era realmente ilegal, pois a FIA não havia alterado os regulamentos para permitir isso, então a Mercedes se viu em risco de um protesto se concorresse com ele na classificação. O componente foi removido no sábado depois que a Mercedes disse que não havia apresentado nenhuma melhoria.

Além disso, Wolff acha que as equipes rivais estão orientando seus pilotos a minimizar as preocupações com o porpoising, de modo a não encorajar a FIA a se mexer ainda mais rápido sobre o assunto.

As divergências entre a Mercedes e seus rivais chegaram ao auge em uma reunião de chefes de equipe na manhã de sábado no Circuit Gilles Villeneuve, quando Wolff expressou sua raiva por outros por fazerem jogos políticos.

Fontes sugerem que ele expressou sua decepção por outros estarem tentando ganhar vantagem competitiva e política por meio de algo que era uma preocupação genuína de segurança para seus pilotos.

Questionado pelo Motorsport.com sobre a situação e a reunião, Wolff não conseguiu esconder seu aborrecimento com a forma como as coisas estavam acontecendo.

“Este é um esporte em que você tenta manter uma vantagem competitiva ou a conquista”, disse ele. “Mas esta situação claramente foi longe demais.

“Todos os pilotos, pelo menos um em cada equipe, disseram que estavam com dor depois de Baku, que tiveram dificuldade em manter o carro na pista ou visão turva.

“Os chefes das equipes, tentando manipular o que está sendo dito para manter a vantagem competitiva e tentar fazer jogos políticos quando a FIA tenta encontrar uma solução rápida, pelo menos para colocar os carros em uma posição melhor, são falsos. E foi isso que eu disse.

“Não estou falando apenas da Mercedes: todos os carros sofreram de uma forma ou de outra em Baku, e ainda sofrem aqui. Os carros são muito rígidos. Os carros saltam ou o que você quiser chamar.

“Temos efeitos de longo prazo que nem podemos julgar. Mas isso é um risco de segurança e, em seguida, você tem pequenas manipulações nos bastidores, isso é lamentável”.

Enquanto a dupla da Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell, tem sido a mais vocal sobre os problemas, Wolff acha errado que os rivais pensem que seus pilotos estão se manifestando em uma tentativa de tornar seus carros mais rápidos.

Wolff diz que uma série de outros pilotos estão igualmente descontentes com a situação – incluindo Sergio Pérez, da Red Bull.

“É claro que as pessoas vão questionar se minha posição é sincera ou não”, disse ele. “É por isso que estou dizendo que não é apenas nosso problema. Um piloto da Red Bull diz que você chega a 300 km/h, que é quando surge o problema, e com esses problemas, 'você pode até perder a visão ao frear ou não conseguir posicionar o carro corretamente', como disse Pérez.

“Então você ouve as palavras de [Carlos] Sainz, você ouve o que [Daniel] Ricciardo disse, nós ouvimos o que [Esteban] Ocon disse, [Kevin] Magnussen e nossos dois pilotos.

“Isso não é problema de equipe. Esta é uma questão de design de carros de efeito solo que precisa ser resolvida antes que tenhamos uma situação, seja ela qual for.

“E não é apenas aumentando a altura dos carros, porque isso não resolve a rigidez das características aerodinâmicas.”

