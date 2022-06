Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, teme que as dores nas costas de Lewis Hamilton, causadas pelo porpoising do W13 em Baku possam comprometer sua participação na próxima etapa da Fórmula 1, o GP do Canadá, já na próxima semana.

Hamilton foi visto sofrendo para sair do carro após terminar em quarto no Azerbaijão, com suas costas doendo pelo porpoising excessivo. Ele comentou sobre isso após a prova.

"Eu me segurava e ficava fechando os dentes devido à dor e a adrenalina. Não tenho como expressar a dor que sentia, especialmente na reta. No final, você está praticamente rezando para que isso acabe".

Wolff disse que o nível de desconforto de Hamilton após a corrida mostra que os problemas vão além do esperado, expressando preocupações sobre o que o heptacampeão terá que passar.

"Ele está bem mal. Temos que encontrar uma solução. Neste ponto, acho que ele é o piloto que mais sofre. Mas até onde eu sei, os pilotos já cobraram uma ação".

Questionado sobre a possibilidade do impacto disso tirar Hamilton do próximo GP, Wolff disse: "Sim, definitivamente. Não vi ele ainda, não falei com ele, mas é visível que não é algo mais muscular. Se isso chegar até a coluna, pode ter consequências sérias".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, in Parc Ferme Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

A Mercedes sempre tem um piloto reserva nas corridas, normalmente um dos que correm pela equipe na Fórmula E, Stoffel Vandoorne e Nyck de Vries, concordando que faz sentido ter alguém à disposição.

"Não acho que seja algo exclusivo de Lewis. Ele deve ser o mais afetado, mas isso também afeta George e outros. A solução pode ser ter alguém na reserva, o que já fazemos em todas as corridas, para garantir que teremos os dois carros na pista".

F1 2022: RED BULL faz dobradinha e DISPARA no Mundial após dia de PESADELO da FERRARI

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. Podcast #181 – O que novo carro da F1 tem de melhor e pior até agora?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: