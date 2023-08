F1: Russell destaca férias da F1 para conquistar P3 em Zandvoort

George Russell conquistou o terceiro lugar no grid de largada para o GP da Holanda de Fórmula 1. Apesar do posto, o britânico disse que a volta foi somente ‘ok’, mas que as férias da categoria foram importantes para “resetar” algumas coisas e voltar a ter bom desempenho no quali.



“Grande sessão. Feliz por estar aqui em terceiro. Classificação era um dos meus pontos fortes no começo do ano e algumas coisas deram errado recentemente, então foi bom ter a parada, refrescar algumas ideias, resetar algumas coisas e estamos em um bom lugar para brigar pelo pódio”, declarou.



“A volta foi ok, sendo honesto. Nós sofremos quando a pista está bem molhada ou no ponto de mudar para os pneus slicks e temos de achar a temperatura dos pneus. Sabemos que a fraqueza do sábado é a fortaleza do domingo, então teremos uma corrida empolgante. Estou certo que o Max terá uma corrida tranquila para delírio da torcida, mas eu estou esperançoso por uma boa briga com Alex [Albon], Lando [Norris] e os outros caras”, completou.



Russell aproveitou para parabenizar a Williams, equipe pela qual estreou e correu em três temporadas na Fórmula 1. O time colocou os dois pilotos no Q3.



“Eu estou muito feliz pela Williams e eu disse, antes da sessão, eu vi esses caras no pit wall muito felizes com suas performances. Eu voei para cá com o Alex e eu perguntei sobre as expectativas do final de semana. Ele disse: ‘eu acho que seremos um lixo’. Ele errou um bocado. Parabéns para o Max, mas também para Alex e Williams.

