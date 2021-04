George Russell está confiante de que seu acidente com Valtteri Bottas em Ímola não vai prejudicar seu relacionamento com a Mercedes.

O piloto da Williams bateu no finlandês ao tentar ultrapassá-lo pela nona posição no GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, resultando em um grande acidente.

O incidente eliminou os dois pilotos da corrida e trouxe uma bandeira vermelha, devido aos detritos espalhados pela pista. Também fez com que o carro de Bottas quase fosse totalmente descartado devido à quantidade de danos sofridos.

Bottas e Russell culparam um ao outro pelo incidente, mas o chefe da equipe da Mercedes, Toto Wolff, não se impressionou com as ações de Russell, dizendo que ele tem "muito a aprender" e deveria ter sido mais cuidadoso.”

Russell pediu desculpas a Bottas na segunda-feira, dizendo que “deveria ter lidado com toda a situação melhor”.

Falando antes de emitir seu pedido de desculpas, Russell disse estar confiante de que o incidente não teria um impacto negativo em seu relacionamento com a Mercedes.

Russell é membro de seu programa júnior desde 2017 e é amplamente recomendado que um dia suceda Bottas ou Lewis Hamilton, talvez já em 2022.

“Isso não vai prejudicar meu relacionamento com a Mercedes”, disse Russell. “Já falei com eles e há entendimentos de ambos os lados.”

“Tenho certeza de que, quando você está olhando para frente, você não está realmente levando em consideração que carro é. Mas, no final do dia, a manobra estava absolutamente certa.”

“Eram apenas três quartos de reta e isso teria sido uma ultrapassagem simples e fácil, se não estivesse um pouco úmido e naquele ponto.”

Russell foi até o cockpit de Bottas logo após o acidente e perguntou ao finlandês "se ele estava tentando nos matar" antes de bater em seu capacete. Bottas respondeu levantando o dedo do meio a Russell.

“Eu deveria ter reagido como fiz, no calor do momento? Provavelmente não”, reconheceu Russell.

“Mas, como eu disse, as emoções estão incrivelmente altas. Trocamos palavras e foi isso.”

Russell está planejando ligar para Bottas esta semana para esclarecer as coisas após o acidente, enquanto Wolff também disse que pretende discutir o acidente com Russell.

