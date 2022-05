Carregar reprodutor de áudio

Após terminar a corrida deste domingo na terceira posição, atrás dos dois carros da Red Bull, George Russell disse que "deu tudo que pôde" para tentar segurar Max Verstappen atrás em Barcelona.

A Fórmula 1 realizou no domingo (22) a sexta etapa da temporada de 2022, o GP da Espanha. Max Verstappen venceu a corrida em Barcelona para garantir a liderança do campeonato, depois de Charles Leclerc ser forçado a abandonar após sofrer com uma perda de potência. Sergio Pérez foi o segundo colocado, seguido da Mercedes de Russell. Carlos Sainz e Lewis Hamilton completaram o top5.

Questionado após a corrida se a Mercedes "estaria de volta" depois do resultado obtido em Barcelona, Russell disse: "Eu adoraria dizer isso, mas hoje foi muito difícil. Eu dei tudo que pude para segurar Max, ele fez um trabalho incrível. Muito orgulhoso de estar aqui. Tivemos que trabalhar muito. Então isso é para todos em Brackley e Brixworth. Obrigado."

Falando sobre o superaquecimento dos pneus, o britânico disse que "sofreu muito", mas celebrou o fato de ter terminado a corrida na terceira posição.

"A gente sofreu muito para ser honesto. Mas quando eu tinha o Red Bull nos meus espelhos, tudo o que eu estava fazendo era o meu máximo para mantê-lo atrás. Estou apenas feliz por poder levar para casa o P3, e muitos pontos para nós."

Russell acrescentou que as últimas voltas foram muito difíceis: "Sabíamos que tínhamos uma lacuna".

"Foi muito difícil nas últimas voltas. Foi uma corrida de sobrevivência quando sabíamos que tínhamos uma lacuna", disse o piloto da Mercedes.

"Como eu disse, apenas orgulho de levar para casa o P3 e obrigado a todos os fãs aqui. Eles foram incríveis durante todo o fim de semana e o apoio à F1 no momento está incrível, então é ótimo estar aqui neste momento", concluiu.

