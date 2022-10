Carregar reprodutor de áudio

Os carros da Fórmula 1 voltaram ao circuito do Autódromo Hermanos Rodríguez para o segundo treino livre desta sexta-feira. George Russell foi o mais rápido da sessão, fazendo 1min19s970.

Yuki Tsunoda surpreendeu e ficou em segundo, a 0s828 do inglês. Esteban Ocon ficou em terceiro, seguido de Lewis Hamilton, Sergio Pérez e Max Verstappen, em sexto.

O treino teve 90 minutos, 30 a mais do que uma sessão tradicional por conta dos testes dos pneus protótipos da Pirelli para 2023.

O treino também foi marcado pela batida de Charles Leclerc. Com pouco mais de 30 minutos, ele perdeu a parte traseira do carro na curva 7 e saiu para atingir as barreiras de proteção, acionando a bandeira vermelha. O piloto nada sofreu.

O Treino

A segunda sessão teve uma duração adicional de 30 minutos, com a Pirelli testando os protótipos de 2023. A grande maioria dos pilotos iniciou a sessão com os pneus de teste. O primeiro a liderar com os ‘tradicionais’ foi George Russell, com 1min21s742 com o composto médio.

Com 15 minutos de sessão, Verstappen assumiu a ponta com 1min21s588, utilizando os pneus de teste. Na sequência, o piloto da casa tomou a liderança por míseros 0s009.

Com quase 20 minutos, Russell voltou a liderar, usando pneus macios, baixando para 1min19s970, mais de 1.6s sobre Pérez. Tsunoda subiu para a P2 e ficou a 0s828 do inglês.

Pouco depois, Verstappen saiu da pista na curva 4, mas sem bater nas barreiras. Ele voltou na sequência.

Magnussen foi para a pista pela primeira vez com quase meia-hora de sessão, ainda por conta dos problemas que afetaram o treino de Pietro Fittipaldi no TL1.

Faltando 57 minutos para o final, Leclerc saiu de traseira na curva 7 e bateu nas barreiras. Com isso, a bandeira vermelha foi acionada.

O reinício do treino aconteceu com 38 minutos para o final e muitos pilotos não perderam tempo e retornaram à pista, novamente com a maioria utilizando os compostos de testes.

Como na volta as equipes optaram por simulações de corrida, os tempos não foram alterados de maneira significativa. No minuto final, Zhou parou seu carro, novamente com problemas.

O terceiro treino livre para o GP da Cidade do México acontece neste sábado, às 14h. O classificatório será às 17h.

Resultado em instantes...

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate: quem poderá parar a Red Bull e Verstappen na Fórmula 1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: