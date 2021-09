De quase eliminado no Q1 a mais uma classificação surpreendente e o terceiro lugar no grid de largada para o GP da Rússia de Fórmula 1. George Russell teve um dia de altos e baixos em Sochi, garantindo, pela segunda vez em quatro corridas, uma ótima posição de largada com a Williams, o que ele considerou "doido".

Com a pista melhorando ao longo da classificação, George Russell foi o primeiro a colocar pneus slick no Q3 e, apesar de uma primeira volta bem ruim, ele rapidamente melhorou, e a batida de Lewis Hamilton nos minutos finais permitiu um final emocionante, colocando o britânico em terceiro, largando ao lado do futuro companheiro de Mercedes no domingo.

Nas entrevistas após a classificação, Russell agradeceu novamente os esforços da Williams.

"Foi doido. É a segunda vez no top 3 em três ou quatro corridas, então a equipe fez um trabalho incrível novamente, parando no momento certo, colocando os pneus certos".

"Foi complicado, porque havia o trilho seco, mas se você errasse por alguns centímetros, ia parar no molhado, e acabaria escapando, então bom trabalho de Lando e Carlos e estou animado para amanhã".

Sobre o domingo, Russell diz que a Williams apresentou um dos melhores ritmos do ano nas simulações, só que sabe que seu carro tem um déficit em relação aos rivais. Mas vai lutar pelo pódio.

"Mal posso esperar. Ontem, nosso ritmo em simulação de corrida foi um dos melhores do ano. Eu sei que ainda estamos atrás desses caras e da Mercedes, que largam logo atrás, então teremos uma batalha em mãos".

"Mas estamos indo bem na reta, com boa velocidade máxima. Então sim, vamos lutar pelo pódio novamente. Não temos nada a perder".

