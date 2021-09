Apesar de um início complicado de classificação, Carlos Sainz deu a volta por cima no Q3, aproveitando o bom rendimento da Ferrari com pista seca para garantir a segunda posição no grid de largada para o GP da Rússia de Fórmula 1. E o espanhol da Ferrari tem um objetivo em mente para o domingo: ultrapassar seu ex-companheiro de McLaren, Lando Norris.

Após a classificação, Sainz explicou a estratégia da Ferrari que lhe rendeu a segunda posição no grid.

"Foi muito complicado para ser honesto, desde o começo. Uma classificação muito complicada, mas no Q2, eu vi que havia uma chance de usarmos o slick. Montamos uma estratégia muito boa, separando duas voltas no final para aquecer o slick e fazer uma volta forte".

"Infelizmente, fui um dos primeiros a cruzar a linha de chegada, então não tive a chance de explorar a melhora da pista toda, mas ainda foi uma boa volta no limite".

Questionado sobre o ritmo, ele acredita que o pior momento da Ferrari tenha sido com os pneus de chuva.

"Neste final de semana fomos um pouco mais fortes. Possivelmente nossas piores condições aconteceram com os pneus intermediários. No Q3 ainda tínhamos alguns problemas para resolver, mas no seco fomos competitivos.

"Obviamente há duas Mercedes e a Red Bull do Pérez que serão muito mais rápidos amanhã e esperamos que eles nos passem, mas vamos lutar e tentar nos divertir".

"Com sorte, consigo passar Lando na largada ou pegar um bom vácuo, porque saindo da segunda posição, no lado sujo, estou penalizado, então preciso fazer minha lição a noite para garantir que não perderei muito na saída, para tentar passá-lo na primeira curva".

