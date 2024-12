George Russell teve um bom sábado no GP do Catar da Fórmula 1, com direito a terceiro lugar na sprint e garantindo a segunda colocação na largada para a corrida principal de domingo, mas ficou frustrado com a pole position ter escapado por pouco, e põe parte da culpa num incidente com Max Verstappen.

O tetracampeão garantiu a pole por apenas 0.055s, e isso frustrou o britânico, ao ser perguntado sobre a perda: "Sim [estou frustrado], tem sido uma ótima sequência até agora, nas últimas quatro classificações ficamos na primeira fila em todas elas, o que acho que não poderíamos ter sonhado em algumas corridas, então estou me sentindo muito bem no momento".

No entanto, Russell afirmou que está vendo o lado positivo da performance durante os treinos classificatórios: "Minha primeira volta foi uma das melhores que já fiz. Depois, por qualquer motivo, não consegui encontrar aquele tempo extra na última volta e Max me ultrapassou, mas estou tirando os pontos positivos".

"O carro tem estado muito bom nos últimos dois finais de semana e estamos aproveitando enquanto podemos".

No entanto, ao ser perguntado sobre o incidente com Verstappen, em que acusou o holandês de ter atrapalhado sua volta e precisar escapar brevemente pela brita, ficou preocupado com o estado do carro e perguntou ao entrevistador o que achou da postura do piloto da Red Bull na pista,

"Diga-me você. Você é o especialista. Quero dizer... Acabei atravessando brita por todo o assoalho".

"Ah, sim, aqui [apontando para o carro]. Através do assoalho. Parecia que o assoalho estava raspando na zebra e na brita. Espero que não tenha danificado o assoalho".

"Talvez esse seja o motivo de não termos melhorado [o tempo]. Não sei. Mas foi um pouco complicado, duas curvas antes de começarmos a volta".

No entanto, a sequência de corridas da Mercedes anima o britânico: "Essas foram três corridas muito boas para nós. Acho que a do Brasil foi um pouco circunstancial, com a classificação molhada na manhã de domingo".

"Mas o ritmo da semana passada em Las Vegas foi verdadeiro. O ritmo aqui neste fim de semana também é real, mas está muito próximo. Mas é bom estar na frente mais uma vez".

Mas, apesar de animado, George ainda está insatisfeito com a questão da troca de posição de Norris com Piastri na corrida sprint, mais cedo no sábado.

"Espero que possamos ter uma corrida de verdade, e não essa coisa de ordem de equipe. Então, não, vai ser uma boa corrida. Acho que todos nós vamos nos esforçar. Na verdade, é ótimo que Max também esteja na disputa".

Russell também ficou surpreso com a melhoria dos carros da Red Bull para o treino classificatório: "Fiquei realmente surpreso com a reviravolta deles, pois pareciam estar muito fora de ritmo ontem e hoje de manhã. E, obviamente, os dois estavam no Q3 e Max na pole. Portanto, acho que temos uma boa corrida em nossas mãos".

