Pela primeira vez desde 29 de junho, no GP da Áustria, Max Verstappen conquistou, na pista, uma pole position na temporada 2024 da Fórmula 1. No entanto, mesmo com o holandês tendo surpreendido na classificação para garantir a posição de honra, ele foi punido com a perda de uma colocação por ter guiado "desnecessariamente lento" em volta de aquecimento e atrapalhado George Russell.

Com isso, o britânico da Mercedes assumiu a ponta, enquanto o tetracampeão largará ao seu lado no grid, ainda na primeira fila. A dupla da McLaren vem na sequência, com Lando Norris em terceiro e Oscar Piastri em quarto.

A Fórmula 1 encerra a passagem por Losail no domingo. A partir das 13h temos a largada do GP do Catar, penúltima etapa da temporada 2024, com transmissão da Band e da F1TV Pro. E anote aí! Assim que acabar a corrida, tem Pódio AO VIVO na Motorsport.tv Brasil no YouTube. Não perca!

Confira o grid de largada para o GP do Catar de F1:

VERSTAPPEN DÁ SHOW, BATE RUSSELL E É POLE NO CATAR! Veja análise do quali em Losail | Q4

Tetra absurdo redefine Verstappen? Max comparado a lendas | Caio Collet



