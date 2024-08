Antes da pausa de agosto, George Russell teve um fim de semana controverso na Bélgica. Isso porque o piloto fez uma boa corrida, conseguindo manter apenas uma parada para troca de pneus, mas foi desclassificado depois de tomar o lugar mais alto do pódio da Fórmula 1.

O piloto foi punido após seu carro ser pesado e ser definido que estava 1,5kg abaixo do permitido pelo regulamento da F1. É importante lembrar que o peso total do monoposto é calculado com o piloto, capacete e todos os acessórios de segurança, o que pode influenciar bastante no resultado final.

Ao longo da pausa de agosto, a Mercedes focou seus esforços para entender o que teria acontecido para tal degradação do carro. Como foi adiantado pelo Motorsport.com, três causas foram responsáveis para diminuir o peso em 1,5kg no fim da etapa.

Além do gasto excessivo dos pneus e da prancha do carro, Russell também perdeu muito peso por conta do calor do domingo e os esforços feitos dentro do carro. Isso teria sido uma das principais causas para o resultado final.

Agora, ao ser questionado se a Mercedes precisa de uma margem de peso maior, o piloto explicou que eles podem usar alguns métodos para lidar com a pesagem e ter a certeza de que o carro não será desclassificado mais uma vez.

"Eu não acho que precisamos de uma margem maior. Eu acho que os processos só não estavam no lugar certo para todos os cenários".

Na entrevista, Russell ainda confessou que sabia que estava um pouco abaixo do peso antes mesmo de começar a etapa, mas não havia muito que pudesse fazer para mudar seu peso de maneira rápida.

"Antes da corrida, eu sabia que estava um pouco abaixo do peso, mas era tarde demais para fazer alguma mudança efetiva sem comer uma carne ou algo pesado".

"Isso provavelmente não foi a melhor rotina antes da corrida. Mas há algumas coisas que agora, com o benefício da retrospectiva, nós podemos melhorar".

"NÃO SÓ AUDI": Alonso CONFIRMA conversas por BORTOLETO na F1 e se vê MELHOR QUE VERSTAPPEN! | Lawson



Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!