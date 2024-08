A notícia de que Carlos Sainz será transferido para a Williams a partir de 2025 pegou muitas pessoas de surpresa. Agora, após a pausa de agosto da Fórmula 1, o piloto revelou quais foram os motivos que o fizeram tomar tal decisão.

Em entrevista ao Motorsport.com, Sainz explicou que escolher entre a Audi, Williams e Alpine não foi uma decisão fácil e por isso permitiu que gastasse o máximo de tempo possível analisando todas as chances.

"Para mim era importante tomar essa decisão antes da pausa. Foi bem difícil. [Foram] sete meses da minha carreira que eu tive que lidar com tudo que aconteceu em janeiro, junto a, obviamente, ter que desempenhar e ser um piloto da Ferrari, o que traz muita pressão, e definir meu futuro".

"Ao mesmo que eu estava falando com muitas equipes e analisando tudo, colocando todas as opções na mesa, eu também estava competindo. Por isso eu coloquei como limite a pausa e, assim que eu tomasse uma decisão, eu queria estar 100% convencido".

"Como vocês viram, eu me dei muito tempo. Eu tomei a decisão porque a Williams é o time que, desde o início, eu tive um bom pressentimento e tive boas conversas".

Carlos ainda explicou que, em longas conversas com James Vowles, chefe da Williams, teve a certeza que o projeto que está sendo construído tem grandes chances de trazer muito sucesso para o grid. Além disso, o piloto disse que teve o "mesmo sentimento" quando escolheu a McLaren em 2018 para a temporada de 2019.

"Eu sinto que eles [Williams] são um time com muito compromisso com a F1 e com um projeto muito forte para o futuro, uma liderança forte e a vontade de trazer de volta a histórica equipe de F1 que a Williams é, isso é algo que me motivou".

"Isso me motivou quando eu fui para a McLaren, quando eu fui para a Ferrari, a Ferrari estava caindo no grid após um 2020 difícil, e isso me motivou para o projeto da Williams".

Foto de: Williams

Ao ser questionado sobre o fato da Williams lutar por lugares no meio do grid e não ter conquistado nenhuma vitória nos últimos anos, o espanhol se mostrou tranquilo com o fato.

"Se eu for muito honesto com você, eu estou há 10 anos na F1, oito deles eu não lutei por vitórias. Dois ou três eu consegui. Então eu tenho mais tempo não lutando por vitórias do que o fazendo. E a F1, para mim, é mais sobre extrair o máximo do carro".

"O resultado não depende só do piloto. Depende também do carro. E é tudo sobre a maneira como irei ajudá-los, como irei ajudar a Williams a melhorar".

Sainz também confirmou que a decisão foi tomada durante o fim de semana da Bélgica, muito próximo do início da pausa de agosto. O piloto disse que o que fez ele escolher a equipe de Vowles foi a estabilidade apresentada pelo mesmo.

"Eu sempre tive esse sentimento durante as negociações, eu sempre mantive a Williams na minha cabeça, porque eu sempre tive um bom sentimento com James e o investimento do grupo Dorliton".

"Ele [Vowles] fez um ótimo trabalho me convencendo, ele me convenceu e mostrou sua visão do projeto e o que ele tem em mente. Eu acho que somos parecidos, temos personalidades parecidas, somos muito justos e aberto... Ele me convenceu, foi simples assim".

